Due laureate dell'Università di Siena tra i vincitori del Premio 'Miglior tesi di laurea David Sassoli'

Scuola e Università Siena
Condividi su:
Leggi su mobile

Giunte ex aequo al secondo posto, Giulia Maraventano ha conseguito la magistrale in Scienze politiche e Giulia Poggi quella in Scienze internazionali

Due laureate dell’Università di Siena, Giulia Maraventano e Giulia Poggi, sono tra i vincitori della quarta edizione del Premio “Miglior tesi di laurea David Sassoli”, promosso dal Consiglio Regionale della Toscana con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e dedicato al tema “L’Europa, le Regioni e i cittadini”. A entrambe è stato assegnato uno dei quattro secondi posti ex aequo, mentre il primo classificato è stato Sebastiano Poli, laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze.

A consegnare le pergamene ai vincitori sono stati la Presidente del Consiglio Regionale, Stefania Saccardi, la Presidente della Commissione Politiche europee, Irene Galletti, e i suoi componenti. La cerimonia si è conclusa con l’intervento di Alessandra Vittorini, moglie dell’ex presidente del Parlamento europeo a cui è dedicato il Premio.

Complessivamente, sono stati trenta gli elaborati valutati dalla Commissione esaminatrice, composta da rappresentanti di tutte le Università toscane, tra cui i professori Massimiliano Montini, dell’Università di Siena, e Luca Paladini, dell’Università per Stranieri di Siena. “Questi importanti risultati – ha commentato il professor Montini - confermano la qualità della formazione e della ricerca che vengono svolte nei Dipartimenti dell’Ateneo e l’impegno costante dell’Università di Siena – insieme all’Università per Stranieri di Siena – grazie anche al contributo del Centro Europe Direct Siena nella sensibilizzazione sui temi dell’integrazione europea e della cittadinanza dell’Unione”.

Giulia Maraventano, vincitrice del premio da 3.500 euro, si è laureata prima alla triennale in Mediazione linguistica e culturale dell’Università per Stranieri di Siena e poi alla magistrale in Scienze politiche dell’Università di Siena. Il lavoro di Giulia Maraventano ‘Rifugiati e richiedenti asilo in Europa: la tutela multilivello fra Unione Europea e Consiglio d’Europa e i suoi limiti applicativi’, si colloca all’interno di un ambito di ricerca di grande attualità e complessità, affrontando con rigore metodologico il tema della protezione multilivello dei rifugiati e dei richiedenti asilo. La sua tesi, svolta sotto la supervisione dei professori Federico Lenzerini (relatore) e Paolo Venturi (correlatore), si è distinta per la solidità dell’impianto giuridico e per la capacità di affrontare temi centrali per l’evoluzione del diritto dell’Unione europea. “Questo premio – ha dichiarato - rappresenta per me un gande traguardo non solo dal punto di vista accademico, ma soprattutto per il valore umano che trasmette, richiamando i principi di un grande europeista quale era David Sassoli, che ha insegnato a noi giovani come porci nei confronti delle disuguaglianze”.

Giulia Poggi, anch’essa vincitrice del premio da 3.500 euro, dopo la laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale all’Università per Stranieri di Siena, ha conseguito la laurea magistrale in Scienze internazionali all’Università di Siena, con un elaborato dal titolo “Squilibri regionali e place sensitive policies. Analisi ed implicazioni dei left behind places nell’Unione Europea”. Il suo lavoro, coordinato dalle professoresse Venere Stefania Sanna (relatrice) e Linda Basile (correlatrice), ha affrontato un tema importante con competenza, attraverso l'utilizzo di letterature appartenenti a diverse aree scientifico-disciplinari, combinandole efficacemente e mostrando una notevole maturità analitica, mettendo in relazione dinamiche istituzionali europee e ricadute sulla cittadinanza, e imponendosi per qualità metodologica e rilevanza scientifica. “Questo premio è per me una grande soddisfazione – ha detto - ed è un piacere essere qui in memoria di un grande europarlamentare quale David Sassoli”.

03_Premio-Sassoli-Poggi

02_Premio-Sassoli-Maraventano

04_Montini_vedova_Sassoli

01_Montini_premiateUnisi_altri

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa

Notizie correlate

Siena
Attualità
14 Gennaio 2026

Dal Rettore dell’Università di Siena un messaggio di sostegno dell’Università palestinese Birzeit

Negli ultimi giorni la stampa internazionale ha riportato la notizia dell’invasione di locali dell’Università palestinese Birzeit, a Ramallah, da parte di un commando militare israeliano: il 6 gennaio veicoli militari [...]

Siena
Attualità
19 Dicembre 2025

Prima laurea al Polo Universitario Penitenziario dell’Università per Stranieri di Siena

Giovedì 18 dicembre il primo studente del Polo Universitario Penitenziario dell’Università per Stranieri di Siena ha conseguito la laurea triennale in Lingua e Cultura Italiana per l’Insegnamento agli Stranieri e [...]

Siena
Attualità
18 Dicembre 2025

Arrivati all’Università per Stranieri cinque studentesse e studenti provenienti da Gaza

Sono arrivati oggi a Siena cinque studentesse e studenti provenienti da Gaza, accolti dall’Università per Stranieri nell’ambito del progetto Iupals. Con loro, il gruppo dei gazawi alla Stranieri raggiunge il [...]



Tutte le notizie di Siena

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina