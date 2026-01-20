Due laureate dell'Università di Siena tra i vincitori del Premio 'Miglior tesi di laurea David Sassoli'

Due laureate dell’Università di Siena, Giulia Maraventano e Giulia Poggi, sono tra i vincitori della quarta edizione del Premio “Miglior tesi di laurea David Sassoli”, promosso dal Consiglio Regionale della Toscana con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e dedicato al tema “L’Europa, le Regioni e i cittadini”. A entrambe è stato assegnato uno dei quattro secondi posti ex aequo, mentre il primo classificato è stato Sebastiano Poli, laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze.

A consegnare le pergamene ai vincitori sono stati la Presidente del Consiglio Regionale, Stefania Saccardi, la Presidente della Commissione Politiche europee, Irene Galletti, e i suoi componenti. La cerimonia si è conclusa con l’intervento di Alessandra Vittorini, moglie dell’ex presidente del Parlamento europeo a cui è dedicato il Premio.

Complessivamente, sono stati trenta gli elaborati valutati dalla Commissione esaminatrice, composta da rappresentanti di tutte le Università toscane, tra cui i professori Massimiliano Montini, dell’Università di Siena, e Luca Paladini, dell’Università per Stranieri di Siena. “Questi importanti risultati – ha commentato il professor Montini - confermano la qualità della formazione e della ricerca che vengono svolte nei Dipartimenti dell’Ateneo e l’impegno costante dell’Università di Siena – insieme all’Università per Stranieri di Siena – grazie anche al contributo del Centro Europe Direct Siena nella sensibilizzazione sui temi dell’integrazione europea e della cittadinanza dell’Unione”.

Giulia Maraventano, vincitrice del premio da 3.500 euro, si è laureata prima alla triennale in Mediazione linguistica e culturale dell’Università per Stranieri di Siena e poi alla magistrale in Scienze politiche dell’Università di Siena. Il lavoro di Giulia Maraventano ‘Rifugiati e richiedenti asilo in Europa: la tutela multilivello fra Unione Europea e Consiglio d’Europa e i suoi limiti applicativi’, si colloca all’interno di un ambito di ricerca di grande attualità e complessità, affrontando con rigore metodologico il tema della protezione multilivello dei rifugiati e dei richiedenti asilo. La sua tesi, svolta sotto la supervisione dei professori Federico Lenzerini (relatore) e Paolo Venturi (correlatore), si è distinta per la solidità dell’impianto giuridico e per la capacità di affrontare temi centrali per l’evoluzione del diritto dell’Unione europea. “Questo premio – ha dichiarato - rappresenta per me un gande traguardo non solo dal punto di vista accademico, ma soprattutto per il valore umano che trasmette, richiamando i principi di un grande europeista quale era David Sassoli, che ha insegnato a noi giovani come porci nei confronti delle disuguaglianze”.

Giulia Poggi, anch’essa vincitrice del premio da 3.500 euro, dopo la laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale all’Università per Stranieri di Siena, ha conseguito la laurea magistrale in Scienze internazionali all’Università di Siena, con un elaborato dal titolo “Squilibri regionali e place sensitive policies. Analisi ed implicazioni dei left behind places nell’Unione Europea”. Il suo lavoro, coordinato dalle professoresse Venere Stefania Sanna (relatrice) e Linda Basile (correlatrice), ha affrontato un tema importante con competenza, attraverso l'utilizzo di letterature appartenenti a diverse aree scientifico-disciplinari, combinandole efficacemente e mostrando una notevole maturità analitica, mettendo in relazione dinamiche istituzionali europee e ricadute sulla cittadinanza, e imponendosi per qualità metodologica e rilevanza scientifica. “Questo premio è per me una grande soddisfazione – ha detto - ed è un piacere essere qui in memoria di un grande europarlamentare quale David Sassoli”.

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa

