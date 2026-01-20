Use Computer Gross, carattere da vendere: vittoria a Casale senza Sakellariou

Basket Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Se c’è una cosa che all’Use Computer Gross non è mai mancata è il carattere. L’ultima riprova domenica scorsa a Casale Monferrato. Senza uno dei suoi punti di riferimento offensivi, Alessandro Sakellariou, la squadra ha centrato una bella vittoria con una prestazione praticamente perfetta. Sempre avanti nel punteggio, i biancorossi non hanno concesso niente in difesa e, grazie anche a prestazioni individuali di tutto rispetto, hanno così preso i primi due punti del nuovo anno.

"A Casale una prova sopra le righe sotto tutti i punti di vista – spiega coach Luca Valentino - dalla coesione dimostrata nonostante un'assenza per noi importantissima alla costanza avuta nei 40 minuti nella parte difensiva limitando l'enorme talento offensivo dei nostri avversari. Siamo stati bravi ad isolarli spesso in situazioni di uno contro uno, rompendo la circolazione della palla ed i loro giochi. Adesso però dopo aver riposato è importante tornare a lavorare in palestra con grande intensità e con l'asticella dell'attenzione ogni giorno sempre più alta vista la competitività del girone e l'esigenza da parte nostra di cambiare ancora una volta pelle".

E siamo a Sakellariou. L’esterno ha una frattura ad un dito della mano sinistra e dovrà così stare fuori non meno di tre settimane. Un’assenza pesante in una fase difficile del campionato. Già domenica prossima, al pala Sammontana, arriva infatti Lucca, una delle ‘big’ del girone. Un’altra partita nella quale saranno necessari una prova maiuscola ed un palazzetto gremito e caldo come sempre.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Basket
17 Gennaio 2026

Use Rosa Scotti travolge la Virtus Cagliari: ottava vittoria consecutiva

Quel che è fatto è reso con gli interessi. La partita che all’andata aprì la crisi dell’Use Rosa Scotti, al ritorno consegna in modo roboante la riscossa sulla Virtus Cagliari. [...]

Basket
Basket
14 Gennaio 2026

Sport e inclusione, oltre le barriere: il progetto di Baskin di Use Basket

Use Basket annuncia un nuovo progetto: BASKinUSE, una straordinaria iniziativa dedicata al Baskin, una disciplina innovativa che mette al centro l'inclusione e la condivisione. Questa nuova avventura sportiva non è [...]

Empoli
Basket
12 Gennaio 2026

Use Computer Gross, la trasferta di Genova costa la vittoria. coach Valentino: "Concentrazione e spirito di sacrificio"

Resta la spiacevole sensazione di aver sprecato un’occasione. L’Use Computer Gross ha lasciato a Genova gli ultimi due punti del girone di andata, dopo una gara lottata ed equilibrata e [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina