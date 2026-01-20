Use Computer Gross, carattere da vendere: vittoria a Casale senza Sakellariou

Se c’è una cosa che all’Use Computer Gross non è mai mancata è il carattere. L’ultima riprova domenica scorsa a Casale Monferrato. Senza uno dei suoi punti di riferimento offensivi, Alessandro Sakellariou, la squadra ha centrato una bella vittoria con una prestazione praticamente perfetta. Sempre avanti nel punteggio, i biancorossi non hanno concesso niente in difesa e, grazie anche a prestazioni individuali di tutto rispetto, hanno così preso i primi due punti del nuovo anno.

"A Casale una prova sopra le righe sotto tutti i punti di vista – spiega coach Luca Valentino - dalla coesione dimostrata nonostante un'assenza per noi importantissima alla costanza avuta nei 40 minuti nella parte difensiva limitando l'enorme talento offensivo dei nostri avversari. Siamo stati bravi ad isolarli spesso in situazioni di uno contro uno, rompendo la circolazione della palla ed i loro giochi. Adesso però dopo aver riposato è importante tornare a lavorare in palestra con grande intensità e con l'asticella dell'attenzione ogni giorno sempre più alta vista la competitività del girone e l'esigenza da parte nostra di cambiare ancora una volta pelle".

E siamo a Sakellariou. L’esterno ha una frattura ad un dito della mano sinistra e dovrà così stare fuori non meno di tre settimane. Un’assenza pesante in una fase difficile del campionato. Già domenica prossima, al pala Sammontana, arriva infatti Lucca, una delle ‘big’ del girone. Un’altra partita nella quale saranno necessari una prova maiuscola ed un palazzetto gremito e caldo come sempre.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

