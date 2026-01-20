Nuova viabilità per via Reni e via Signorelli a Santa Maria

Con ordinanza n. 479 del 6 novembre 2025 è ufficialmente in vigore la nuova viabilità a senso unico in via Guido Reni e in via Luca Signorelli in zona Santa Maria e Empoli. In questi giorni è stata installata la cartellonistica che indica il cambio di viabilità e a breve anche la segnaletica orizzontale sarà mutata.

L'assessore alla Viabilità afferma che, dopo aver ascoltato le istanze dei vari cittadini che hanno chiesto di garantire una viabilità più sicura di queste strade, l'amministrazione ha dato seguito con un'ordinanza con un accesso a senso unico da via Livornese su via Reni e lo sbocco da via Signorelli.

Nell'ordinanza si specifica, oltre alle disposizioni per la segnaletica verticale, che su via Guido Reni, tratto compreso tra via Livornese e via Luca Signorelli, sia istituito il senso unico di marcia con andamento via Livornese - Via Signorelli, mentre per via Luca Signorelli, tratto compreso tra via Guido Reni e via Empoli Vecchio, è istituito il senso unico di marcia con andamento via Reni - via Empoli Vecchio.

In sostanza, entrando in via Reni da via Livornese, si prosegue su via Signorelli e si esce su via Livornese in prossimità della rotatoria di via Alamanni. L'ultimo tratto di via Signorelli compreso tra via Empoli Vecchio e la SS67 è rimasto a doppio senso di circolazione.

In questi giorni anche i residenti dell'area sono stati informati con delle affissioni che rendevano noto il cambiamento in corso, per un traffico più fluido e sicuro anche per i pedoni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

