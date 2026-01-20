Viaggiava in autobus verso Siena con droga: denunciato

Un uomo di origine tunisina è stato denunciato dalla polizia locale di Siena per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'episodio risale al 12 gennaio, ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi.

Gli agenti erano intervenuti dopo una segnalazione e, una volta raggiunto l'autobus proveniente da Firenze, hanno individuato l'uomo, trovandolo in possesso di droga. Dai successivi accertamenti è emerso che l'individuo era anche destinatario di un foglio di via obbligatorio, che gli vietava il ritorno nel territorio comunale di Siena.