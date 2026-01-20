Al via il XXI Premio Letterario Capannese 'Renato Fucini': iscrizioni aperte fino al 30 giugno 2026

Si apre il XXI Premio Letterario Capannese 'Renato Fucini', il concorso letterario promosso dall'Associazione Culturale Capannese, in collaborazione e col patrocinio dei Comuni di Montopoli in Val d’Arno e di Torella dei Lombardi (AV), rivolto a scrittori e poeti italiani e stranieri, senza limiti di provenienza. La partecipazione è completamente gratuita e prevede l’invio di elaborati inediti entro il 30 giugno 2026.
Il concorso si articola in cinque sezioni, suddivise per età e tipologia di testo, e intende valorizzare la scrittura narrativa e poetica sia degli adulti sia dei più giovani, con un’attenzione particolare al mondo della scuola.
Le sezioni del concorso
Sezione A - Racconto Adulti (over 18)
Tema: 'Un momento particolare'
Lunghezza massima: 60 righe (circa 3600 caratteri spazi esclusi).
Il racconto può appartenere a qualsiasi genere letterario.
Sezione B - Poesia Adulti (over 18)
Tema libero, lunghezza libera.
Sezione C - Racconto Ragazzi (under 18)
Tema: 'Un momento particolare'
Lunghezza massima: 60 righe (circa 3600 caratteri spazi esclusi).
Sezione D - Poesia Ragazzi (under 18)
Tema libero, lunghezza libera.
Sezione E – Scuole Primarie
Racconti e/o poesie individuali o collettivi.
Eventuali premi saranno assegnati alla scuola di provenienza.
Ogni partecipante può inviare fino a tre elaborati per ciascuna sezione.
Modalità di partecipazione
Gli elaborati devono essere inviati esclusivamente via e-mail all’indirizzo ascapanne@libero.it
È richiesto l'invio di due copie dello stesso elaborato: una contenente solo il titolo; una con titolo e dati anagrafici dell’autore (luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono ed e-mail).
Gli elaborati devono essere redatti in formato Word o Open Office, con carattere Times New Roman, corpo 12. Le e-mail devono contenere una sola sezione per invio; non saranno accettati elaborati appartenenti a sezioni diverse nella stessa comunicazione.
Per la presentazione è obbligatorio indicare prima il cognome e poi il nome dell’autore; per la Sezione E è necessario allegare l’elenco degli alunni in ordine alfabetico.
Pubblicazione, diritti e premiazione
I lavori premiati, insieme a quelli ritenuti più meritevoli dalla giuria, saranno pubblicati in un'antologia. Il giudizio della giuria è insindacabile. Con l’invio dell’elaborato, l'autore cede i diritti di pubblicazione all'Associazione Culturale Capannese.
La cerimonia di premiazione si terrà sabato 28 novembre 2026 presso il Cinema Teatro Don Enzo Terreni, in via Fonda 3 a Capanne. L'esito del concorso sarà comunicato via e-mail a tutti i partecipanti.Bando XXI Premio Fucini 2026
