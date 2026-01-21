Abusi su studentesse disabili a Livorno, professore condannato a 9 anni e mezzo

È stato condannato a nove anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale pluriaggravata e pornografia minorile un professore in servizio in una scuola di Livorno, accusato di aver abusato, tra il 2023 e il 2024, di due studentesse minorenni e disabili.

Secondo quanto ricostruito, il docente avrebbe anche ripreso gli abusi con il proprio cellulare. Oltre alla condanna penale, l’uomo dovrà risarcire le vittime: in attesa che il tribunale civile stabilisca l’ammontare complessivo dei danni, è stato disposto il pagamento di una provvisionale di 50mila euro alla famiglia di una vittima e di 30mila euro all’altra, entrambe costituite parte civile.

L’inchiesta della procura di Livorno è scattata nel 2024 dopo la denuncia del dirigente scolastico, presentata a seguito delle segnalazioni del personale dell’istituto. Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno trovato nel telefono dell’uomo diversi "video dal contenuto sessualmente esplicito".

Per il professore era stata inizialmente disposta la custodia cautelare in carcere; attualmente si trova agli arresti domiciliari. La sentenza è di primo grado e non è definitiva. In via cautelare, come previsto dalla legge, il docente è stato sospeso dall’insegnamento.

Notizie correlate