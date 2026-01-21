Tomasi lascia la guida di Fratelli d’Italia in Toscana, Michellotti nuovo coordinatore

La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha scelto Francesco Michelotti come coordinatore di regionale di FdI Toscana. Lascia Alessandro Tomasi, già candidato alle scorse Regionali per il Cdx e coordinatore uscente. A renderlo noto è il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.

Nessuna rottura dietro le quinte, le dimissioni di Tomasi, si legge in una nota, arrivano "per portare avanti nel modo più proficuo il ruolo di portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale, con l'obiettivo costruire l'alternativa di centrodestra per la guida della Regione", così in una nota. Tomasi, dopo l'elezione in consiglio regionale, si era già dimesso da sindaco di Pistoia con le stesse motivazioni.

"Un ringraziamento per l'ottimo lavoro svolto ad Alessandro Tomasi. Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha scelto Francesco Michelotti come suo successore alla guida del partito in Toscana: a lui vanno i complimenti per la nomina e i migliori auguri di buon lavoro", conclude nota.