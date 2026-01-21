Caso Tuti, Clebs.it raccoglie testimonianze e ricordi di quel 24 gennaio 1975

A pochi giorni dal 51° anniversario dell’uccisione di due agenti di polizia Leonardo Falco e Giovanni Ceravolo, avvenuta il 24 gennaio per mano del terrorista di estrema destra Mario Tuti, Clebs.it ha avviato un progetto editoriale dedicato alla ricostruzione della memoria collettiva di quei giorni.

L’iniziativa, promossa attraverso il sito www.clebs.it e i canali social della testata, mira a raccogliere testimonianze dirette e racconti familiari di chi ha vissuto o ricordato quel giorno. L’obiettivo è ricostruire il clima che si respirava in città all’indomani di un evento che segnò profondamente la comunità locale, contribuendo a modificarne percezioni, abitudini e senso di sicurezza.

Clebs.it invita cittadini, testimoni e familiari a condividere ricordi, impressioni e narrazioni tramandate nel tempo, per dare forma a un archivio partecipato che restituisca una fotografia il più possibile fedele di quanto accadde e delle sue conseguenze sul tessuto sociale.