Castelfranco, Giulio Frosini, primo allievo nazionale della Polizia di Stato. Rotary Club: "eccellenza del territorio"

Il giovane di Galleno, studente di giurisprudenza, ha ottenuto il massimo punteggio nella graduatoria finale del 231esimo corso allievi della Polizia di Stato, ricevendo gli alamari dal Capo della Polizia Vittorio Pisani

Il Club Rotary di Castelfranco di sotto Valdarno inferiore fra gli obiettivi che persegue vi è la valorizzazione di situazioni, aziende, associazioni e persone che si sono distinte per l’eccellenza dell'attività svolta e per le connesse ricadute positive sul territorio in termini di risultati e immagine.

Nell'ambito della valorizzazione di situazione positive vogliamo segnalare un giovane castelfranchese residente nella frazione del Galleno che in questi giorni ha iniziato il proprio percorso
professionale con un eccellente risultato positivo.

Giulio Frosini, studente universitario di giurisprudenza, ha frequentato il 231esimo corso allievi della polizia di stato a Cesena al termine del quale è stato premiato come primo allievo per punteggio conseguito nella graduatoria finale nazionale, ricevendo il giorno 12 gennaio dal capo della polizia dr. Vittorio Pisani gli alamari del corpo.

Un risultato eccellente considerato che gli allievi dislocati in nove scuole di polizia erano oltre duemila.

Al giovane castelfranchese, che peraltro ha dichiarato di voler terminare gli studi giuridici mostrando una ammirevole volontà di voler progredire nel suo percorso professionale, facciamo le nostre congratulazioni per l’impegno dimostrato nell’affrontare un difficile lavoro da sempre al servizio dei cittadini e della nazione, con l’augurio che il suo percorso lavorativo così brillantemente avviato sia l'inizio di una attività professionale piena di soddisfazioni.

Fonte: Club Rotary Club Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore

