Certaldo, il consigliere Ridi sulla Protezione Civile: "Serve maggiore senso di responsabilità"

Attualità Empoli
"Il territorio Certaldese è caratterizzato da specifiche fragilità ambientali. Certaldo, come noto, è esposta in particolare al rischio idraulico ed al rischio idrogeologico. Negli ultimi anni, l’aumento di eventi meteorologici intensi ha, reso sempre più frequente l’attivazione delle allerte meteo, richiedendo un costante coordinamento tra Comune, Regione Toscana, forze dell’ordine e Volontariato.

Il primo atto che ho promosso come Consigliere Comunale era orientato proprio ad una revisione degli strumenti operativi di risposta alle emergenze; oggi, grazie al lavoro degli uffici, riusciamo ad intravedere i primi traguardi - spiega il Consigliere Civico -. In primavera sarà presentato un aggiornamento del Piano di Protezione Civile, tra le principali novità troveremo un piano di evacuazione per il quartiere del Pian di Sotto.

Altra importante novità riguarda la funzione 2 (la sanità), già dal mese di gennaio infatti è stato individuato un Referente dell’Azienda Sanitaria che, coordinandosi con le atre funzioni, consentirà una adeguata continuità assistenziale ed una puntuale risposta alle fragilità, anche in fase emergenziale.

Nei prossimi mesi, confidando nel senso di responsabilità della Giunta, chiederò l’acquisto e l’installazione di una centrale di rilevamento idrometrico con tecnologia GPRS, da installare sul fiume Elsa; un sistema di rilevamento di cui oggi il nostro territorio è sprovvisto.

Su questo tema - conclude Ridi - voglio ribadire con forza la necessità di conoscere con certezza i tempi per l’ultimazione del 3° lotto della SR 429. Campatelli e Giannì, devono assumersi un impegno con la cittadinanza; non solo per l’ultimazione del cantiere in sé, quanto per l’approntamento di tutte quelle opere di regimazione idraulica che sono previste in seguito all’ultimazione della strada, come la cassa d’espansione 'Casino D’Elsa' sul fiume omonimo nel comune di Gambassi Terme".

Ridi Andrea, Consigliere Comunale

