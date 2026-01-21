Chiusura notturna sulla A1 tra Calenzano e Barberino verso Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli, il tratto compreso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Barberino sarà chiuso in direzione Bologna dalle 22 di sabato 24 alle 6 di domenica 25 gennaio. La chiusura è necessaria per consentire lavori preparatori all'ampliamento della carreggiata.

Gli automobilisti potranno, in alternativa, uscire alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla per Bologna e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello.

