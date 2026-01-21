Colle Val d'Elsa finalista Capitale della Cultura 2028, plauso di Confindustria Toscana Sud

Marco Busini, Presidente della delegazione di Siena di Confindustria Toscana Sud: "Siamo orgogliosi per l’importante risultato raggiunto dall’Amministrazione del Comune di Colle Val d’Elsa per l’inserimento della città tra le finaliste nella short list che vedrà eleggere la Capitale della Cultura 2028. Confindustria ha da subito sostenuto questa sfidante candidatura, Colle Val D’ Elsa rappresenta un territorio che da sempre ha saputo fondere cultura e cultura d’impresa in un mix unico e dalle caratteristiche rare.

Abbiamo scelto proprio Colle a novembre per la nostra Assise Generale per fa sentire a tutto il comune la nostra vicinanza. Le sfide economiche dei territori sono ormai assolutamente dei campi di gara dove solo uno squadra affiatata tra amministratori, popolazione, imprese, enti, associazioni può lavorando insieme e con obbiettivi comuni raggiungere risultati duraturi. Continueremo quindi con entusiasmo e partecipazione a sostenere questo percorso!"

Fonte: Confindustria Toscana Sud

