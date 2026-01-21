Contrabbando di tessuti a Prato: sequestrati oltre 7,8 milioni metri di stoffa

Sequestrati oltre 7,8 milioni di metri di tessuto importato illegalmente dalla Cina. Evasi quasi 3,6 milioni di euro tra dazi e IVA

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Prato contro il contrabbando di tessuti nel distretto industriale pratese. L’indagine, denominata 'FRAUS AB ORIENTE' e coordinata dalla Procura Europea (EPPO) – Ufficio di Bologna, ha portato al sequestro complessivo di oltre 7,8 milioni di metri di tessuto e più di 237 mila capi d’abbigliamento, per un valore stimato superiore ai 10 milioni di euro.

Le investigazioni, avviate oltre un anno fa, hanno preso il via dal monitoraggio dei flussi di merci su strada, con controlli su tir provenienti dall’estero e diretti ai magazzini dei Macrolotti 1 e 2 di Prato. Gli accertamenti hanno consentito di individuare un articolato sistema di imprese 'apri e chiudi', utilizzate per occultare l’effettiva destinazione delle merci e simulare percorsi commerciali fittizi.

A capo del meccanismo fraudolento è stata individuata una donna di nazionalità cinese residente a Prato, ritenuta la reale dominus di una rete di società di comodo impiegate per intestazioni fittizie di magazzini e triangolazioni commerciali. I tessuti, importati illecitamente dalla Cina con documenti di trasporto alterati, venivano giustificati attraverso fatture false riconducibili a società estere, in particolare polacche e tedesche, risultate inesistenti o inattive.

Le perquisizioni, estese complessivamente a magazzini, residenze private e studi contabili, hanno permesso di sequestrare milioni di metri di tessuto grezzo e di ricostruire un’evasione di dazi e IVA all’importazione pari a quasi 3,6 milioni di euro. Contestati anche reati di contrabbando aggravato, frode fiscale, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori per importi milionari.

