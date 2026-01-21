'Cuoio' di Gabriele Cavallini presentato a 'Libri a Pacchi'

Attualità Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

La rassegna letteraria "Libri a Pacchi" del Circolo Pacchi di Fucecchio continua con la stagione della narrativa, con Cuoio di Gabriele Cavallini (Einaudi, 2025)

La rassegna letteraria "Libri a Pacchi" del Circolo Pacchi di Fucecchio continua con la stagione della narrativa, aprendosi con Cuoio di Gabriele Cavallini (Einaudi, 2025).

Il libro sarà presentato presso i locali della fondazione ICare, sabato 24 gennaio alle ore 17.30. Insieme all'autore, Gabriele Cavallini, l’opera verrà presentata dalla docente e traduttrice Elisa Montanelli e dalla docente e consigliera del Circolo, Sara Vannuccini. Gabriele Cavallini è nato nel 1995 a San Miniato. Laureato in Chimica per l'Industria e l'Ambiente, collabora come redattore con alcune case editrici.

"Cuoio" è considerato uno degli esordi letterari più interessanti del 2025. Pubblicato per Einaudi, ha ricevuto elogi e menzioni da innumerevoli circoli letterari. Ambientato a Santa Croce sull'Arno, nel cuore della "zona del cuoio", l’opera racconta la storia della famiglia Cavalcanti, erede dell'ormai fallita Conceria Cavalcanti & Figli, la storia di una sconfitta annunciata e di un atteso declino. È la storia di una famiglia che  si riflette in un territorio intero, che fatica a far fronte alle sfide dell'economia moderna.

Il numero di posti è limitato. Per prenotazioni ed informazioni: Marco Rossetti 3395824469, circoloarcipacchi@gmail.com

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Attualità
21 Gennaio 2026
cantieri Pnrr ospedali empolese valdelsa cuoio

Ospedali e case di comunità nell'Empolese Valdelsa e Cuoio, in conclusione i cantieri PNRR

È stata l'occasione per fare il punto sullo stato dei cantieri sanitari PNRR nel territorio empolese, tra ospedali di comunità e case della comunità. La riunione che si è svolta nei giorni scorsi, al terzo piano di via [...]

Fucecchio
Attualità
20 Gennaio 2026

Giorno della Memoria, il Comune di Fucecchio conferisce la cittadinanza onoraria a Vittoria Tognozzi

Martedì 27 gennaio, nel Giorno della Memoria, la ricorrenza che commemora le vittime dell'Olocausto, l'amministrazione comunale di Fucecchio conferirà la cittadinanza onoraria a Vittoria Tognozzi, Commendatrice al Merito della Repubblica [...]

Empoli
Attualità
18 Gennaio 2026

Allerta meteo, codice giallo per vento nell'Empolese Valdelsa e in area Bisenzio

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha diramato un’allerta gialla per vento valida per la giornata di lunedì 19 gennaio. L’avviso riguarda in particolare le zone [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina