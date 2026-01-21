'Cuoio' di Gabriele Cavallini presentato a 'Libri a Pacchi'

La rassegna letteraria "Libri a Pacchi" del Circolo Pacchi di Fucecchio continua con la stagione della narrativa, aprendosi con Cuoio di Gabriele Cavallini (Einaudi, 2025).

Il libro sarà presentato presso i locali della fondazione ICare, sabato 24 gennaio alle ore 17.30. Insieme all'autore, Gabriele Cavallini, l’opera verrà presentata dalla docente e traduttrice Elisa Montanelli e dalla docente e consigliera del Circolo, Sara Vannuccini. Gabriele Cavallini è nato nel 1995 a San Miniato. Laureato in Chimica per l'Industria e l'Ambiente, collabora come redattore con alcune case editrici.

"Cuoio" è considerato uno degli esordi letterari più interessanti del 2025. Pubblicato per Einaudi, ha ricevuto elogi e menzioni da innumerevoli circoli letterari. Ambientato a Santa Croce sull'Arno, nel cuore della "zona del cuoio", l’opera racconta la storia della famiglia Cavalcanti, erede dell'ormai fallita Conceria Cavalcanti & Figli, la storia di una sconfitta annunciata e di un atteso declino. È la storia di una famiglia che si riflette in un territorio intero, che fatica a far fronte alle sfide dell'economia moderna.

Il numero di posti è limitato. Per prenotazioni ed informazioni: Marco Rossetti 3395824469, circoloarcipacchi@gmail.com

