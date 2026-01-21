Doposcuola di Filo Rosso: cena di autofinanziamento al Circolo di Corazzano per sostenere il progetto

Venerdì 23 gennaio il Circolo Arci di Corazzano ospiterà una cena di autofinanziamento a sostegno del Doposcuola di Filo Rosso, un progetto nato per offrire gratuitamente supporto educativo ai bambini e alle famiglie del territorio.

L'evento si aprirà alle 19.30 con un intervento della dottoressa Mariangela Priarolo, ricercatrice universitaria, che guiderà una riflessione sulle nuove linee guida della scuola introdotte dall'attuale governo. A seguire, dalle 20, sarà servita la cena, il cui ricavato sarà interamente destinato all'acquisto di materiali didattici e al sostegno delle attività del Doposcuola.

Il Doposcuola, attivo dal marzo 2025 grazie alla collaborazione con il Circolo Arci Molino d'Egola, è gestito da insegnanti volontari ed ex insegnanti in pensione che mettono a disposizione tempo e competenze.