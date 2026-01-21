Emissioni odorigene, il tavolo in Regione in vista del provvedimento

dalla Regione Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

La Giunta regionale toscana affronterà il tema delle emissioni prodotte da aziende ed attività produttive con un apposito provvedimento, dove verranno indicate le azioni necessarie a recepire gli indirizzi nazionali in materia di emissioni odorigene che sono stati approvati con Decreto Direttoriale n. 309 del 2023 dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Di questo si è parlato martedì 20 gennaio nel corso di un tavolo di concertazione al quale hanno partecipato, l’assessore regionale all’ambiente David Barontini assieme ai rappresentanti delle principali associazioni economiche e ambientaliste della Toscana, ai sindacati e agli Enti locali.

Nella prima fase è prevista l’istituzione di un tavolo tecnico che avrà il compito di definire l’applicazione a livello regionale delle prescrizioni indicate a livello ministeriale e individuare le conseguenti azioni da intraprendere.

L’obiettivo è quello di allinearsi a quanto disposto dal nuovo Piano Regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA), approvato a luglio 2025, che contiene i valori limite di emissione e le prescrizioni che si applicano in fase autorizzativa.

Proprio a tal fine è previsto che la Giunta regionale avvii con proprio atto, e previa comunicazione alla Commissione consiliare competente, il recepimento degli “Indirizzi ministeriali” in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale 9 del 2010 (Norme in materia di qualità dell’aria).

Il tavolo tecnico avrà anche il compito di istituire le necessarie procedure per la gestione dei casi critici oggetto di specifiche segnalazioni o esposti, nelle quali rivestono un ruolo chiave i Comuni, oltre ad ARPAT e alle ASL.

“Il recepimento regionale degli indirizzi ministeriali – ha spiegato l’assessore Barontini - ha una duplice finalità: da una parte fornire ai gestori delle attività e ai consulenti tecnici incaricati indicazioni chiare e inequivocabili per presentare le istanze di autorizzazione e, allo stesso tempo, stabilire criteri, modalità e procedure per le attività istruttorie e di monitoraggio, rivolte alle autorità competenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, nei casi in cui è richiesta una valutazione delle emissioni odorigene”.

Notizie correlate

Toscana
Sanità
21 Gennaio 2026

Sanità toscana, la Regione riforma l’assistenza agli anziani

Nascono due task force per riformare alcuni aspetti significativi del sistema sociosanitario toscano: la prima dovrà rivedere nel suo insieme i percorsi di assistenza per le persone anziane, l’altra metterà [...]

Toscana
Economia e Lavoro
21 Gennaio 2026

Approvata in commissione regionale la mozione a sostegno dei ricercatori precari

La commissione Cultura, presieduta da Diletta Fallani (AVS), ha approvato la mozione di "Sostegno alla stabilizzazione dei ricercatori precari del CNR e del sistema della ricerca toscana e richiesta di iniziative [...]

Toscana
dalla Regione
19 Gennaio 2026

Estesa l'allerta gialla per vento sulla Toscana centro-settentrionale

Forti venti di grecale continuano a interessare la Toscana centro-settentrionale, l’area fiorentina, il bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese, il Valdarno inferiore e la Valdelsa-Valdera. Per queste zone la Sala operativa della Protezione [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina