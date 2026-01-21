Lavori di ripristino dei guard-rail sulla SR 429: modifiche alla viabilità nel comune di Empoli

Le modifiche alla viabilità dal 28 al 30 gennaio 2026, dalle 8 alle 17.30: previsto senso unico alternato con semaforo mobile o movieri

La Città Metropolitana di Firenze comunica che, per consentire urgenti lavori di ripristino delle barriere di sicurezza (guard-rail) a seguito di un incidente stradale, sono previste variazioni alla viabilità lungo la S.R. 429 "Di Val d’Elsa".

I provvedimenti interesseranno il tratto compreso tra il km 35+100 e il km 35+200, nel territorio comunale di Empoli. Le variazioni nel dettaglio sono le seguenti: dal 28 gennaio 2026 al 30 gennaio 2026, in orario 8-17.30, senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, con limite di velocità ridotto a 30 km/h in prossimità del cantiere e restringimento della carreggiata per permettere lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

