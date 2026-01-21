Giornata del Rispetto a Castelfiorentino, FdI: "Iniziativa di alto valore morale e istituzionale"

Serena Urso e Fabio Fabbrocini

I consiglieri FdI ricordano di aver "svolto un ruolo determinante nella costruzione di questo progetto"

I consiglieri comunali Serena Urso e Fabio Fabbrocini, rappresentanti del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Castelfiorentino, commentano positivamente il progetto 'Genitori 2.0'' sul cyberbullismo svolto nell'ambito della Giornata del Rispetto, ricorrenza introdotta due anni fa in memoria di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso nel 2020 per aver soccorso un amico in difficoltà.

I consiglieri ricordano di aver "svolto un ruolo determinante nella costruzione di questo progetto di grande rilevanza e forte attualità, nel quale hanno creduto sin dall’inizio", si legge in una nota. Nei mesi scorsi, infatti, hanno presentato una mozione dedicata alla Giornata del Rispetto, successivamente approvata all’unanimità dall’intero Consiglio comunale.

"L’incontro odierno con gli addetti ai lavori – psicologi, docenti e dirigenti scolastici – ha rappresentato un momento di confronto fondamentale, consentendo di affrontare in maniera concreta e approfondita le criticità reali e le urgenze educative che il nostro territorio si trova ad affrontare. Un’iniziativa di alto valore istituzionale e sociale, che conferma l’importanza della collaborazione tra istituzioni, scuola e professionisti, e che ha costituito per me un’occasione di crescita e approfondimento, sia nel ruolo di consigliere comunale proponente della mozione, sia come genitore", così Serena Urso in una nota.

