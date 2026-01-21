Giornata della Memoria, a Montopoli la mostra 'Terezín, disegni e poesie dei bambini del campo di sterminio'

In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Montopoli in Val d’Arno, in collaborazione con la sezione Aned di Pisa e l'associazione culturale Arco di Castruccio, presenta una mostra di straordinario impatto emotivo: “Terezín, disegni e poesie dei bambini del campo di sterminio”.

L'esposizione, ospitata all’interno della biblioteca dell'Istituto Comprensivo G. Galilei, raccoglie le testimonianze artistiche e letterarie dei piccoli prigionieri del ghetto di Terezín che, durante la persecuzione nazista, trovarono nel disegno e nella poesia una forma di resistenza spirituale e di espressione vitale. Le opere offrono uno sguardo unico sulla Shoah attraverso gli occhi dell'infanzia, parlando con forza ancora oggi alle nuove generazioni.

L'evento si articolerà in due momenti principali aperti alla comunità: venerdì 23 gennaio, alle ore 11.30 si terrà l’inaugurazione ufficiale della mostra, mentre il giorno successivo, sabato 24 gennaio alle 10.30 ci sarà una visita guidata speciale aperta a tutta la cittadinanza, che vedrà la partecipazione della sezione provinciale di Aned e dell’Università Popolare di Montopoli, Ignazio Donati.

"La mostra – spiegano gli assessori all’istruzione Kendra Fiumanò e alla cultura Marzio Gabbanini - sarà visitabile per alunni e insegnanti fino al 13 febbraio. L'iniziativa gode del supporto e del patrocinio di numerose realtà del territorio, tra cui Anpi, Arci Valdarno Inferiore, Università Popolare, Pro Loco di Montopoli, Giubilate, la parrocchia di Montopoli, il circolo Santo Stefano e il Conservatorio Santa Marta, a testimonianza di una memoria condivisa e partecipata da tutta la comunità. Teniamo particolarmente a questa iniziativa perché le poesie e i disegni sono stati realizzati da bambini e bambine che avevano all’incirca la stessa età di chi frequenta l’istituto comprensivo. Grazie a queste opere, veri e propri simboli di resistenza, la storia può uscire dai libri per entrare nei racconti individuali di ognuno dei piccoli autori. L’obiettivo di allestire questa mostra a scuola è consegnare alle nuove generazioni il testimone della memoria attraverso il linguaggio universale dell'arte".

23 - 3

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio stampa

Notizie correlate