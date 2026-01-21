Giovane investita da treno a Empoli, è in prognosi riservata

È ancora in pericolo di vita la giovane che ieri è stata investita da un treno a Empoli, nei pressi della stazione. La ragazza, una 22enne di Certaldo, è attualmente in prognosi riservata. Da quanto appreso sarebbe in condizioni gravissime. Le prossime ore saranno fondamentali.

Intanto continuano gli accertamenti sulla reale dinamica dell'incidente. Sono state visionate le telecamere che riprenderebbero la giovane mentre tenta di attraversare i binari, ma non è chiaro lo scopo del gesto. Al momento non si esclude il gesto volontario, ma l'investimento potrebbe essere avvenuto per cause accidentali.

