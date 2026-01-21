Il versiliese Fabrizio Larini nuovo presidente di Anec

“Le mie più sincere congratulazioni e un augurio di buon lavoro a Fabrizio Larini, eletto nuovo presidente dell’Anec – Associazione Nazionale Esercenti Cinema. È motivo di orgoglio vedere ancora una volta un toscano alla guida degli esercenti cinematografici italiani”.

Così l’assessora alla Cultura Cristina Manetti commenta l’elezione dell’imprenditore cinematografico versiliese, già presidente regionale degli esercenti cinematografici della Toscana.

“Il cinema attraversa una fase complessa e decisiva – prosegue Manetti – che richiede competenza, visione e capacità di dialogo con le istituzioni e con l’intera filiera culturale e produttiva. Sono certa che l’esperienza maturata da Larini, unita alla sua profonda conoscenza del territorio e del settore, rappresenterà un valore aggiunto importante per affrontare le sfide che attendono il comparto”.

“Un ringraziamento va anche al presidente uscente Mario Lorini per il lavoro svolto in questi anni, così come un augurio di buon proseguimento a Simone Gialdini, riconfermato direttore generale Anec. Alla nuova presidenza, l’auspicio di un percorso improntato alla collaborazione, al rafforzamento delle sale cinematografiche e alla valorizzazione del cinema come presidio culturale e sociale fondamentale per le nostre comunità”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa