Imprevista interruzione idrica nel comune di Santa Croce sull'Arno

Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Santa Croce sull’Arno, oggi, mercoledì 21 gennaio, sono in corso mancanze d’acqua nelle seguenti vie di Staffoli: Porto alle Lenze, Marchetti, Di Manà, Vino, Marx, Pieraccetti, Livornese, Vecchia Livornese, Firenze, Foscolo, Ferretto, Milano, Bocciardi, Tramontano, Bechini, Confini e Pinete (nel tratto compreso tra via Livornese e via Firenze).

I tecnici sono sul posto e si apprestano ad eseguire l’intervento di riparazione.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 16, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Per limitare i disagi alle utenze coinvolte, è in corso di allestimento un servizio di rifornimento idrico sostitutivo mediante un’autobotte posizionata in piazza Panattoni.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA

