La riconoscenza di un lettore all'Istituto Comprensivo 2 di Poggibonsi: "Punto di riferimento nel panorama scolastico"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di riconoscenza di un lettore nei confronti dell'Istituto Comprensivo 2 di Poggibonsi, con particolare riferimento all'Indirizzo Musicale. Qui ha studiato la nipote del cittadino, mittente dell'encomio rivolto all'istituto, "ritengo doveroso testimoniare pubblicamente la straordinaria qualità dell’esperienza formativa vissuta" scrive.

"L’Indirizzo Musicale dell’Istituto rappresenta un’esperienza bellissima, unica e altamente qualificante, caratterizzata da un’organizzazione impeccabile, da un ambiente educativo stimolante e da un livello di professionalità davvero elevato. Un ringraziamento speciale va al docente di pianoforte e a tutti i docenti dell’Indirizzo Musicale, che si distinguono per competenza, passione, dedizione e grande attenzione alla crescita umana e artistica degli studenti.

L’eccellenza dell’Istituto è evidente anche nella visione educativa della Dirigenza, nella professionalità didattica di tutti gli insegnanti e nel contributo di tutto il personale scolastico, che opera con serietà, spirito di servizio e autentico amore per la Scuola pubblica.

Ritengo l’Istituto Comprensivo 2 di Poggibonsi una realtà unica nel panorama scolastico del territorio, un punto di riferimento per l’alta qualità dell’offerta formativa musicale e non solo. Per questo motivo mi sento di consigliarlo con convinzione alle famiglie e agli studenti interessati a un percorso educativo di valore". Un messaggio che il lettore ha voluto portare all'attenzione della stampa, "affinché un esempio così positivo di Scuola pubblica e di formazione musicale possa essere conosciuto e valorizzato".