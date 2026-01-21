Lancia sedie, danneggia la segnaletica e colpisce un carabiniere

In un bar del centro di Chianciano Terme ha lanciato sedie e tentato di danneggiare la segnaletica e altro arredo stradale. Poi ha minacciato i carabinieri, colpendo un militare. Un 19enne è stato arrestato nella nottata di ieri.

Era in stato di forte agitazione psicomotoria dovuta alla presumibile assunzione di sostanze alcoliche, avrebbe agito dopo un'accesa discussione con altri avventori e con la gestrice dell'esercizio pubblico che si rifiutava di somministrargli altre sostanze alcoliche.

Il giovane, secondo quanto riferito dagli investigatori in una nota, si sarebbe presumibilmente reso responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.