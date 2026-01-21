L'imprenditoria si tinge di rosa: torna il Premio Donna Impresa

Sono le donne imprenditrici le protagoniste assolute del Premio Donna Impresa 2026, promosso e organizzato dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa e la collaborazione di Agata Donne Coaching&Consulting.

Un appuntamento giunto alla quinta edizione che venerdì 30 gennaio, con inizio alle ore 17.30. Ad ospitare il Premio Donna Impresa sarà quest'anno il Foyer del Teatro Verdi di Pisa. L'iniziativa accenderà i riflettori su quattro imprenditrici e donne eccellenti di Pisa e provincia che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali per i risultati raggiunti con le loro aziende sul territorio. Le premiate riceveranno quattro opere uniche appositamente create dallo scultore Paolo Vannucchi.

“Un premio dedicato alle imprese femminili e che celebra la loro forza, la loro resilienza e la loro passione” - annuncia la presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Pisa Valeria Di Bartolomeo - “Abbiamo scelto di organizzare questa edizione in un luogo simbolo della cultura come il Teatro Verdi che vedrà un momento importante con il talk di Agata Donne Coaching&Consulting e la premiazione di quattro imprenditrici d'eccellenza, tra cui un'azienda storica del territorio”.

“Grazie a tutte le imprenditrici del consiglio direttivo del Terziario Donna Confcommercio Pisa che hanno lavorato con impegno per l'organizzazione di questo appuntamento” le parole del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. “In un contesto di difficoltà economica come quello attuale è un orgoglio premiare quattro donne imprenditrici: le imprese femminili, insieme a quelle giovanili, meritano la massima attenzione e allo stesso tempo il massimo riconoscimento per la loro capacità di resilienza e non solo”.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione il sindaco del Comune di Lajatico Fabio Tedeschi, la vicesindaca del Comune di Vecchiano Elena Campera, l'assessora del Comune di Pisa Virginia Mancini, l'assessora del Comune di Volterra Angela Piccicuto, l'assessore del Comune di Castelfranco di Sotto Giuseppe Calò, l'assessore del Comune di Calci Fabio Mencarelli, la presidente di Confcommercio Pisa Centro Francesca Bufalini, il presidente di Confcommercio Pisa Area Vasta Alessandro Simonelli, la responsabile Area Formazione Confcommercio Pisa Cecilia Pellegrinetti, Virginia Boroni cofondatrice di Agata Donne Coaching&Consulting e le consigliere del direttivo Terziario Donna Confcommercio Pisa Stefania Zucchelli, Daniela Pretini, Beatrice Dolcetti e Barbara Mori.

La premiazione sarà introdotta da un talk sul tema Leadership Femminile: inclusiva e competente, a cura di Agata Donne Coaching&Consulting, realtà d'eccellenza nell'ambito del coaching, consulenza e formazione per organizzazioni e professioniste, dove saranno affrontati alcuni degli argomenti di maggiore interesse per il mondo dell'imprenditoria femminile

A moderare l'appuntamento sarà il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. Al termine dell'evento, a ingresso libero e gratuito, sarà offerto un aperitivo ai partecipanti

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio stampa