Mario Luzi, tra gli scartafacci sei liriche inedite: esposte a Firenze

Agende, taccuini, bloc-notes e ritratti conservati all’Archivio Contemporaneo Bonsanti di Firenze raccontano la genesi delle opere di Mario Luzi (1914-2005), uno dei maggiori poeti italiani del Novecento. È il percorso proposto dalla mostra “Nel bagaglio di Mario… Gli scartafacci luziani del Gabinetto Vieusseux”, che porta alla luce anche un nucleo di scritti inediti del poeta fiorentino.

La rassegna, aperta da oggi fino al 27 febbraio all’Archivio Bonsanti del Gabinetto Vieusseux, rivela infatti l’esistenza di un corpus di oltre 30 testi mai pubblicati, tra i quali sei liriche autografe esposte per la prima volta al pubblico.

La scoperta è frutto del lavoro di Riccardo Sturaro, dottorando in filologia e letteratura italiana all’Università per Stranieri di Perugia, che ha condotto una ricerca triennale sui manoscritti luziani, alla base dell’allestimento della mostra.

Le sei liriche inedite sono emerse dai quaderni personali di Luzi e, come spiegato dai curatori, “mai sono state diffuse prima”, offrendo uno sguardo nuovo e diretto sul laboratorio creativo del poeta.