Martignana piange la scomparsa di Giancarlo Calafati

Martignana ha perso uno dei suoi personaggi storici. A più di ottanta anni è scomparso Giancarlo Calafati, tesserato del Partito Democratico e considerato un pilastro della frazione a metà tra Montespertoli e Empoli.

Il circolo Arci di Martignana lo ha ricordato con una nota: Oggi purtroppo ci ha lasciato uno dei nostri amici più cari, una persona importante per il Circolo e per Martignana: Giancarlo Calafati. Per chi volesse porgere l'ultimo saluto venerdì mattina alle 10:00 verrà celebrata la cerimonia funebre presso la Chiesa di Martignana. Ciao Giancarlo, apparecchieremo sempre per te.