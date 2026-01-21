Normale prima università italiana nelle Scienze fisiche

Scuola e Università Pisa
La Scuola Normale Superiore è prima in Italia per le Scienze fisiche (Fisica, Matematica, Chimica, Cosmologia...), seconda per le Scienze sociali (Sociologia, antropologia…) e quarta per Arti e Scienze umane (Storia, Filosofia, Archeologia...).

Questo il responso della Classifica World University Rankings by Subject 2026 di Times Higher Education, che mette in comparazione le attività di università di tutto il mondo in 11 campi di studio per un totale di 148 discipline monitorate.

Nell’area Physical Sciences, che raduna alcune discipline della Classe di Scienze a Pisa (Fisica, Matematica, Chimica, Cosmologia), la Scuola Normale si conferma primo ateneo italiano, come nell’edizione 2025, e 77esima a livello mondiale, con 4 posizioni guadagnate rispetto all’anno precedente. Questa classifica di settore, che ha valutato ben 1.497 atenei di 109 paesi (1.447 nell'edizione precedente), è dominata dalle università statunitensi: California Institute of Technology, Harvard University e Stanford University.

Confermata anche la seconda posizione italiana nella graduatoria Social Science, con la classe di Scienze politico-sociali di Firenze: la Normale è seconda in Italia dietro Bologna. Questo specifico ranking ha conteggiato 1.202 atenei (1.093 lo scorso anno) ed è presidiato ai vertici da MIT (Massachusetts Institute of Technology), Oxford University e Stanford University (Scuola Normale tra 176esima e 200 posizione a livello mondiale).

Nell’area disciplinare Arti e scienze umane (Arts and humanities) il cui perimetro didattico e di ricerca in parte rientra nella Classe accademica di Lettere e Filosofia a Pisa, la Scuola Normale risulta quarta in Italia a pari merito con altri atenei, e tra la 126esima e 150esima posizione a livello mondiale. Ai vertici ci sono MIT, Stanford University e Cambridge (817 le università valutate).

