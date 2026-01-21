Nuovi corsi in partenza in biblioteca a Vinci

Nuovi corsi sono in procinto di cominciare alla Biblioteca civica di Vinci, nell’ambito di “REAlizza il tuo futuro”, il programma della rete REA.net rivolto a tutti e che promuove la conoscenza, la partecipazione attiva e lo sviluppo personale attraverso percorsi di formazione gratuiti. La Biblioteca civica di Vinci collabora al progetto in quanto componente del circuito delle biblioteche del sistema REA.net.

Il 5 febbraio è in partenza ‘Potenziare la memoria, promuovere l’invecchiamento attivo’, un corso per sviluppare e mantenere validi esercizi di memoria e strategie cognitive per prevenire il decadimento mentale (quattro lezioni, ogni giovedì dalle 17.30 alle 19.30; scadenza delle iscrizioni il 29 gennaio).

A febbraio via a ‘La biblioteca come fonte di informazione’, per sapere usare i servizi bibliotecari e gli strumenti on line per cercare le informazioni in maniera efficace (una sola lezione, il 24 febbraio dalle 16.30 alle 19.30; scadenza delle iscrizioni il 17 febbraio).

A marzo ancora protagonista l’informazione con ‘Notizie false. Come riconoscerle’ (un solo incontro, il 3 marzo dalle 16.30 alle 19.30; scadenza delle iscrizioni il 24 febbraio); ‘Valorizzazione del patrimonio culturale’ (martedì 10 e 17 marzo, dalle 17.30 alle 19.30; scadenza delle iscrizioni il 3 marzo); ‘La prevenzione delle malattie cardiovascolari’ (martedì 24 e 31 marzo, dalle 17.30 alle 19.30; scadenza delle iscrizioni il 17 marzo)

Per informazioni sui corsi, che sono tutti gratuiti, si può chiamare l’ufficio corsi della segreteria REA.net allo 0571757948 o 0571757841, scrivere a segreteriareanet@comune.empoli.fi.it, o ancora chiamare la Biblioteca civica di Vinci allo 0571933263 oppure scrivere a biblioteca@comune.vinci.fi.it.

Per iscriversi è necessario mandare una mail a realizzailfuturo@comune.empoli.fi.it scrivendo nell’oggetto il nome del corso al quale si è interessati, il proprio nome e il proprio cognome.

Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del PR FSE+ Toscana 2021-2027 “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” - Attività PAD 2.f.10 Giovani e adulti in-formati. Interventi di educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne realizzati dalle Reti documentarie locali (biblioteche e archivi) per il triennio 2024-2026 (DD n. 1531 del 24.01.2025).

