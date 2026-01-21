In pochi giorni nuovo furto al liceo Michelangiolo

Sottratti alcuni computer portatili lasciati sulle cattedre delle aule e le monete contenute in un distributore automatico

Un nuovo furto è stato denunciato nelle prime ore di questa mattina al Liceo classico Michelangiolo di Firenze. A dare l’allarme è stato il personale dell’istituto intorno alle 7, al momento dell’apertura.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, il bilancio dei danni è ancora in fase di quantificazione. In base agli accertamenti iniziali, sarebbero stati sottratti alcuni computer portatili lasciati sulle cattedre delle aule e le monete contenute in un distributore automatico.

I malviventi si sarebbero introdotti nell’edificio dal portone su Borgo Pinti, riuscendo poi ad allontanarsi senza essere intercettati. Si tratta del secondo episodio nel giro di pochi giorni: già nella notte tra il 16 e il 17 gennaio l’istituto era stato preso di mira, quando i ladri avevano forzato una finestra e portato via circa 30 computer portatili.

