Pavese nominato commissario del circolo FDI di Empoli

In seguito alle dimissioni di Isacco Cantini, il Commissario provinciale di Fratelli d'Italia di Firenze, on. Aldo Mattia, ha provveduto a nominare Federico Pavese commissario ad interim per circolo di Fratelli d'Italia di Empoli città.

"Federico è un dirigente di partito di lungo corso e molto conosciuto nonchè apprezzato nella zona per la sua attività politica. Già consigliere comunale ad Empoli tra il 2019 e il 2024 e candidato alle ultime elezioni regionali dove ha ottenuto importanti risultati. Guiderà il partito empolese nei prossimi mesi in cui dovrà gestire anche la campagna referendaria. A lui i migliori auguri di buon lavoro" - così il Commissario provinciale di Frienze, on. Aldo Mattia.

