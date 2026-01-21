Pavese nominato commissario del circolo FDI di Empoli

Politica e Opinioni Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
Federico Pavese (foto gonews.it)

Federico Pavese nominato commissario di FdI Empoli in seguito alle dimissioni di Isacco Cantini dopo la bufera sulle frasi contro i comunisti dell'ex coordinatore locale

In seguito alle dimissioni di Isacco Cantini, il Commissario provinciale di Fratelli d'Italia di Firenze, on. Aldo Mattia, ha provveduto a nominare Federico Pavese commissario ad interim per circolo di Fratelli d'Italia di Empoli città.

"Federico è un dirigente di partito di lungo corso e molto conosciuto nonchè apprezzato nella zona per la sua attività politica. Già consigliere comunale ad Empoli tra il 2019 e il 2024 e candidato alle ultime elezioni regionali dove ha ottenuto importanti risultati. Guiderà il partito empolese nei prossimi mesi in cui dovrà gestire anche la campagna referendaria. A lui i migliori auguri di buon lavoro" - così il Commissario provinciale di Frienze, on. Aldo Mattia.

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
21 Gennaio 2026

Iran, M5S Empoli: "Solidarietà al popolo iraniano e a tutti i popoli che lottano per libertà, ma solo con strumenti dell'ONU"

A seguito della manifestazione di ieri, 20 gennaio, a sostegno del popolo iraniano, il Movimento 5 Stelle di Empoli ha diffuso una nota in cui ribadisce la propria solidarietà ai [...]

Empoli
Politica e Opinioni
21 Gennaio 2026

Iran, Sinistra italiana Empoli: "Anche da Empoli non poteva mancare una voce per il popolo iraniano"

A seguito della manifestazione di ieri, 20 gennaio, a sostegno del popolo iraniano, Sinistra Italiana Empoli ha diffuso una nota in cui ribadisce la propria solidarietà e il sostegno ai [...]

Empoli
Politica e Opinioni
21 Gennaio 2026

Empoli in piazza per l'Iran: diritti e democrazia al centro, ma anche opinioni diverse sulla mobilitazione

Nonostante il freddo e il vento, ancora una volta Empoli risponde 'presente' e scende in piazza al fianco del popolo iraniano nel presidio di ieri, 20 gennaio, di fronte alla [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina