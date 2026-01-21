Pellegrinaggio ai campi di sterminio, Aned Firenze apre anche ai singoli cittadini

La sezione di Firenze dell’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti) organizza il Pellegrinaggio- agli ex campi di concentramento e di sterminio, in programma dal 21 al 25 marzo 2026. L’iniziativa, tradizionalmente rivolta al mondo della scuola, viene ufficialmente aperta anche alla partecipazione dei singoli cittadini interessati ad approfondire la storia della deportazione.

Il viaggio si articolerà in un percorso di cinque giorni che toccherà località di fondamentale importanza storica tra Repubblica Ceca e Germania. Il programma prevede tappe a Praga, con la visita all’ex ghetto ebraico di Josefov, e a Lidice, comune raso al suolo per rappresaglia nazista Seguiranno le visite ai campi di Terezin, Flossenbürg — dove si approfondirà il tema dello "sterminio tramite il lavoro" — e Dachau, il primo campo di concentramento aperto nel 1933. Il percorso includerà inoltre la città di Norimberga, sede dello storico processo ai gerarchi nazisti5.

L’iniziativa si propone come un'occasione di riflessione collettiva per preservare la memoria storica e analizzare i meccanismi della repressione nazista direttamente nei luoghi in cui si sono consumati. La delegazione sarà accompagnata da rappresentanti dell'ANED e da personale tecnico dell'agenzia organizzatrice.

Per la partecipazione sono previste quote differenziate per studenti e adulti, con sistemazioni in hotel in regime di mezza pensione e pranzi al sacco inclusi per le giornate centrali.

Per informazioni di carattere generale e organizzativo è possibile contattare Tiziano Lanzini al numero 335 1375945.

Le prenotazioni sono gestite dall’Agenzia Demidoff Viaggi ai seguenti recapiti 055 848490 - alessia.calos@demidoffviaggi.com

