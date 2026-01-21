Persona investita sui binari a Prato, sospesa la circolazione dei treni

Cronaca Prato
Condividi su:
Leggi su mobile

Una persona è stata investita questo pomeriggio sui binari della linea ferroviaria Firenze-Pistoia, all'altezza di Prato in località Viaccia. Qui, dalle 17.30 circa, stanno intervenendo i vigili del fuoco di Montemurlo, il personale sanitario inviato dal 118, la polizia ferroviaria e la polizia scientifica per i rilievi del caso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del fatto. Un altro caso si è verificato meno di 24 ore fa, alla stazione ferroviaria di Empoli, su cui sono ancora in corso gli accertamenti.

Come reso noto da Trenitalia la circolazione sulla linea Firenze-Viareggio risulta sospesa tra Prato e Pistoia, dalle 17.10, per accertamenti dell'autorità giudiziaria. I treni Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Notizie correlate

Prato
Cronaca
21 Gennaio 2026

Contrabbando di tessuti a Prato: sequestrati oltre 7,8 milioni metri di stoffa

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Prato contro il contrabbando di tessuti nel distretto industriale pratese. L’indagine, denominata 'FRAUS AB ORIENTE' e coordinata dalla Procura Europea (EPPO) – Ufficio [...]

Prato
Cronaca
19 Gennaio 2026

Rifiuti e scarti tessili, controlli mirati nelle aziende del Pratese

ontrolli ambientali sempre più mirati e incisivi nel distretto produttivo pratese: a fronte di un numero stabile di verifiche, nel 2025 diminuiscono le irregolarità amministrative mentre aumentano i casi di [...]

Prato
Cronaca
19 Gennaio 2026

All'ospedale di Prato eseguito con successo un complesso intervento di chirurgia robotica

All’ospedale Santo Stefano di Prato è stato eseguito con successo un intervento chirurgico di alta complessità per il trattamento di una patologia tumorale renale avanzata, caratterizzata dalla presenza di un [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina