Persona investita sui binari a Prato, sospesa la circolazione dei treni

Una persona è stata investita questo pomeriggio sui binari della linea ferroviaria Firenze-Pistoia, all'altezza di Prato in località Viaccia. Qui, dalle 17.30 circa, stanno intervenendo i vigili del fuoco di Montemurlo, il personale sanitario inviato dal 118, la polizia ferroviaria e la polizia scientifica per i rilievi del caso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del fatto. Un altro caso si è verificato meno di 24 ore fa, alla stazione ferroviaria di Empoli, su cui sono ancora in corso gli accertamenti.

Come reso noto da Trenitalia la circolazione sulla linea Firenze-Viareggio risulta sospesa tra Prato e Pistoia, dalle 17.10, per accertamenti dell'autorità giudiziaria. I treni Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

