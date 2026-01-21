Pisa, tenta di rubare alcolici e aggredisce la vigilanza: arrestato 52enne

Il fatto risale allo scorso 19 gennaio in un supermercato di via Cisanello. Per lui disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

Nella serata di lunedì 19 gennaio, i Carabinieri di Pisa hanno arrestato un 52enne accusato di rapina impropria in un supermercato in via Cisanello.

I militari riferiscono che l'intervento è scattato dopo una segnalazione al 112 da parte del personale del negozio. L'uomo aveva prelevato dagli scaffali diverse bevande alcoliche senza passare dalle casse e, nel tentativo di fuggire, aveva spintonato il personale della vigilanza privata intervenuto per fermarlo.

Il 52enne è stato fermato poco dopo dai carabinieri. La merce sottratta è stata interamente recuperata e restituita al supermercato. L'uomo è stato arrestato e per lui è stato disposto la l'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

