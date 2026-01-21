Lavori a Ponte al Pino, 'spezzata' la circolazione dei treni: cosa cambia

Iniziata la nuova fase di interventi propedeutici alla sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino. Le operazioni, parte del progetto di rinnovo infrastrutturale a cura di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), comportano modifiche alla circolazione stradale e ferroviaria fino alla fine di gennaio 2026.

I lavori rientrano nel piano di Rete Ferroviaria Italiana per la demolizione e ricostruzione del ponte. Il progetto mira a realizzare una struttura più moderna, con maggiore capacità per il traffico e una nuova pista ciclopedonale.

Cosa succederà ai treni

Dalle ore 15:00 del 24 gennaio alle ore 15:00 del 25 gennaio è prevista l’interruzione della circolazione ferroviaria nell’area di Campo di Marte per posizionamento della passerella pedonale provvisoria lunga 44 metri e larga circa 3 metri, che verrà utilizzata dai cittadini durante le attività di cantiere consentendo di ridurre l’impatto del cantiere sulla città.

Durante l’interruzione:

· tutti i treni Alta Velocità (AV) provenienti da sud termineranno la corsa alla stazione di Firenze Campo di Marte, con eventuale prosecuzione per Firenze Rifredi qualora prevista una destinazione successiva;

· tutti i treni AV provenienti da nord termineranno la corsa a Firenze Rifredi, con prosecuzione per Firenze Campo di Marte ove necessario;

· i treni regionali provenienti da Sud termineranno la corsa alla stazione di Firenze Campo di Marte o saranno cancellati.

Per garantire la mobilità dei passeggeri tra le due stazioni, sarà attivato un servizio sostitutivo con bus navetta composto da tre flotte di sei autobus da 50 posti ciascuno.

Quello che c'è da sapere su Fiorentina-Cagliari

Il prossimo 24 gennaio è altresì previsto l’incontro di calcio “Fiorentina-Cagliari” che si disputerà alle ore 18:00 presso lo stadio “Artemio Franchi”.

La contemporaneità tra i due eventi è stata esaminata in sede di più riunioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ove sono state analizzate le criticità connesse alla mobilità collegate ai rilevanti flussi di mobilità attesi (viaggiatori, residenti e tifosi) e gli esiti dei puntuali sopralluoghi svolti dalle Forze di polizia, i Vigili del Fuoco, il Comune di Firenze, RFI e FS Security (Gruppo FS) e la Polizia Municipale finalizzati ad individuare le necessarie misure volte a mitigare i possibili impatti sulla mobilità cittadina anche mediante la predisposizione di adeguati perimetri di sicurezza in tutte le aree di interesse.

Le misure che saranno prese

1) I viaggiatori provenienti con i treni ad Alta Velocità (AV) che dovranno proseguire il viaggio saranno trasportati alla stazione Firenze Rifredi o alla stazione Campo Marte mediante un servizio di navette.

In particolare:

- i viaggiatori che dalla stazione di Campo di Marte dovranno raggiungere Rifredi potranno salire sui bus in partenza posizionati su via Mannelli e scenderanno su via Pancaldo/via Vasco De Gama in corrispondenza del sottopasso ferroviario lato Prato;

- i viaggiatori che dalla stazione di Rifredi dovranno raggiungere Campo di Marte potranno salire bus in partenza posizionati su via Vasco De Gama in corrispondenza del sottopasso ferroviario lato Firenze.

In ogni caso, alla discesa dal treno i viaggiatori saranno accolti da personale di FS Security, di Trenitalia e Italo nonché da volontari della Protezione Civile del Comune e della Città Metropolitana che indirizzeranno verso l’uscita e indicheranno il percorso da seguire per raggiungere gli autobus in modo da assicurare la corretta e separata gestione dell’afflusso e del deflusso delle persone.

I percorsi da seguire saranno altresì indicati da apposita cartellonistica installata nelle stazioni e all’interno dei sottopassi ferroviari.

Per il collegamento della Stazione di Campo di Marte con la Stazione Santa Maria Novella, i possessori di titolo ferroviario potranno usufruire gratuitamente della NAVETTA FS per piazza della Libertà e viceversa e della linea tranviaria T2 nella tratta PARTERRE LIBERTÁ - ALAMANNI STAZIONE e viceversa.

Il collegamento della Stazione Firenze Rifredi con la Stazione Firenze Santa Maria Novella è assicurato dalle ordinarie linee di TPL 2, 20 e 28 le cui fermate sono ubicate in via Renato Fantoni, con cambio sulla linea T1 in piazza Dalmazia. Il collegamento in direzione opposta (da Firenze Santa Maria Novella a Firenze Rifredi) è assicurato dalla linea T1 fino alla fermata MORGAGNI UNIVERSITÁ, cambio sulle linee TPL 2 e 28 in via Santo Stefano in Pane e discesa in via Reginaldo Giuliani.

2) Al fine di garantire la fluidità degli spostamenti saranno adottati i seguenti provvedimenti:

Zona Rifredi:

· Divieti sosta

dalle ore 07:00 del 24 gennaio 2026 alle ore 16:00 del 25 gennaio 2026 nelle seguenti strade:

- via Vasco De Gama, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Pancaldo ed il civico 25 eccetto bus sostitutivi del servizio ferroviario e veicoli a servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno negli spazi a loro riservati

- via Vasco De Gama, intera area, dall’intersezione con via Pancaldo fino al civico 227 eccetto bus sostitutivi del servizio ferroviario e veicoli a servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno negli spazi a loro riservati

- via dei Panciatichi lato civici pari dal civico 22 al civico 32 per capolinea straordinario del servizio di Trasporto Pubblico Locale;

- Via Pancaldo, ambo i lati, dal civico 41 all’intersezione con via Vasco De Gama

· Divieti di transito dalle ore 14:30 del 24 gennaio 2026 alle 16:00 del 25 gennaio 2026 nelle seguenti strade:

-Via Palcaldo (intero tratto)

- Via Vasco De Gama (intero tratto)

· Modifiche al servizio di TPL

- Il capolinea delle linee 33, 40 e 43 è spostato in via Panciatichi in corrispondenza della fermata FIRENZE NOVA (FI2160)

- Il capolinea della linea 29 è spostato in piazza Mattei in corrispondenza della fermata PIAZZA MATTEI (FI0296)

- Per evitare il transito su via Vasco De Gama saranno deviate le linee 29, 33, 40 e 43 sugli itinerari:

o Linea 29:

- direzione piazza Mattei: via Magellano, via dei Panciatichi, piazza Mattei;

- direzione Novoli: piazza Mattei, via dei Panciatichi, via Magellano;

o Linee 33, 40 e 43:

- direzione Rifredi: via Nello Carrara, via dei Panciatichi;

- direzione Careggi: via dei Panciatichi, via Nello Carrara.

Zona Campo Marte:

· Divieti sosta

dalle ore 07:00 del 24 gennaio 2026 alle ore 16:00 del 25 gennaio 2026 nelle seguenti strade:

- via Mannelli, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Capo di Mondo a via Varchi eccetto bus sostitutivi del servizio ferroviario, veicoli a servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno negli spazi a loro riservati, taxi

- viale Mazzini, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Masaccio e via Mannelli, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Capo di Mondo a via Varchi eccetto bus sostitutivi del servizio ferroviario, veicoli a servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno negli spazi a loro riservati, taxi

- via Masaccio lato numeri civici pari dal n. 56 al n. 62 per istituzione fermate Trasporto Pubblico Locale.

dalle ore 07:00 alle ore 21:00 del 24 gennaio 2026

- via Mannelli lato ferrovia, da via Villari sino a fronte del n. civico 55 eccetto ciclomotori e motocicli.

· Divieti di transito:

1. Divieto di transito pedonale per il 24 gennaio della passerella di attraversamento sopra ferroviario dal lato via Mannelli dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e dal lato Gennarelli dalle ore 20:00 alle ore 22:00, ad eccezione degli utenti che si recheranno in stazione per usufruire dei treni in partenza o in arrivo.

2. Divieto di transito veicolare ad eccezione dei residenti, mezzi di polizia, autobus sostitutivi, taxi e trasporto invalidi, dalle ore 14:30 del 24 gennaio 2026 alle ore 16:00 del 25 gennaio 2026 nelle seguenti strade:

- via Mannelli (tratto via Capo di Mondo-via Benedetto Verchi),

- viale Mazzini (tratto via Masaccio-via Mannelli) e corsia proveniente da via Bovio e diretta lato via Masaccio

Altri provvedimenti:

· dalle 14:30 del 24 gennaio alle 16:00 del 25 gennaio 2026 cambi di circolazione in via Masaccio:

1. tra via Capo di Mondo e viale Mazzini istituzione del senso unico di marcia in direzione via Capo di Mondo;

2. tra viale Mazzini e via Benedetto Varchi istituzione del senso unico di marcia in direzione via Benedetto Varchi.

· dalle 20:00 alle 22:00 del 24 gennaio i veicoli provenienti dal lato di via San Domenico dovranno obbligatoriamente svoltare in direzione di viale Righi

· Modifiche al servizio di TPL:

- il percorso delle linee 12 e 17 in direzione Campo di Marte è deviato sull’itinerario viale Mazzini, via Masaccio con fermata da/per la stazione MAZZINI MASACCIO (FI0548)

- il percorso della linea 13 è deviato sull’itinerario (via dei Della Robbia, via Segni, con soppressione della fermata intermedia MASACCIO LA FARINA (FI0567) e MAZZINI REPETTI (FI0568)

ü istituzione di una navetta di collegamento tra Campo di Marte e la T2 in Piazza della Libertà, denominata NAVETTA FS, con capolinea unico in Via Masaccio fronte civico 56 denominata MASACCIO CAMPO MARTE FS in servizio il 24 gennaio dalle 15:00 a mezzanotte e il 25 gennaio dalle 7:00 alle 15:00.

La navetta effettuerà il seguente itinerario e fermate:

o Itinerario: via Masaccio-via Pascoli-largo Zoli-via Mafalda di Savoia-via del Ponte Rosso-piazza della Libertà-viale Lavagnini-via Landino-via Lorenzo il Magnifico-Piazza della Libertà-Via Pier Capponi-via Benivieni-via dei Della Robbia-viale Mazzini-Via Masaccio

o Fermate: MASACCIO CAMPO MARTE FS, MASACCIO GIAMBOLOGNA, MASACCIO ARTISTI, MASACCIO BOTTICELLI, PASCOLI MAFALDA DI SAVOIA, PONTE ROSSO, L. IL MAGNIFICO LIBERTÁ (interscambio T2), PIER CAPPONI LIBERTÁ (interscambio T2), PIER CAPPONI VALORI, DELLA ROBBIA ARTISTI, DELLA ROBBIA LA FARINA, MAZZINI MASACCIO, MASACCIO CAMPO MARTE FS

È ammessa la sosta dei motocicli nell’area attigua alla passerella di via Mannelli altezza via Sarpi, dove verrà istituito apposito parcheggio dedicato, che consentirà ai tifosi locali di parcheggiare detti mezzi e raggiungere lo stadio a piedi utilizzando quella struttura in alternativa a quella della stazione Campo di Marte, oppure utilizzare il sottopasso di piazza Alberti.

È stata potenziata la linea di trasporto pubblico 52 riguardante la tratta stazione Santa Maria Novella-via Sette Santi con l’aggiunta di 2 vetture rispetto all’ordinario.

I provvedimenti di circolazione in zona Ponte al Pino dalle 20:00 del 23 gennaio alle 5:00 del 26 gennaio

Per le operazioni di posizionamento della passerella:

· i divieti di transito scatteranno alle 20:00 di venerdì 23 gennaio e rimarranno in vigore fino alle 5:00 di lunedì 26 gennaio in piazza Vasari da via Luca Giordano a via Pacinotti con la chiusura di entrambe le direttrici del ponte;

· chiusa anche la corsia di collegamento tra via Mannelli e il ponte e in via Pacinotti previsto un divieto di transito nella sola corsia preferenziale del TPL (tra viale dei Mille e via del Pratellino);

· istituzione sensi unici in via del Pratellino (da via Pacinotti in direzione di via Campo di Arrigo), in via Luca Giordano (da via Fra’ Domenico Buonvicini verso via degli Artisti), in via degli Artisti (da via Luca Giordano a via Masaccio verso via Masaccio);

· la viabilità alternativa prevede l’utilizzo dei cavalcavia delle Cure e di piazza Alberti per entrambe le direttrici.