Portoferraio, fuggono in motorino all'alt dai Carabinieri: denunciati due minori

A Portoferraio, due ragazzi sono finiti nei guai per aver ignorato l’alt dei Carabinieri a bordo dei loro motorini. Per loro è scattata una denuncia, una maxi multa e il sequestro dei mezzi.

L'episodio è avvenuto durante le festività, quando, secondo quanto ricostruito dai militari, i due minori - di 14 e 16 anni - viaggiavano fianco a fianco e stavano compiendo manovre azzardate con i loro scooter per le vie cittadine. Una pattuglia dei Carabinieri, notati i ragazzi, ha intimato loro di fermarsi. Invece di obbedire, i giovani hanno accelerato, dando vita a un inseguimento.

Durante la fuga, i minorenni hanno effettuato sorpassi vietati, circolato contromano e superato i limiti di velocità, tentando di seminare la pattuglia. Dopo circa un chilometro e mezzo, sono riusciti a far perdere le loro tracce tra le strette vie del centro storico, nonostante i Carabinieri abbiano provato a raggiungerli anche a piedi.

Le ricerche hanno permesso ai militari di rintracciare i motorini parcheggiati sotto le abitazioni dei ragazzi, ancora con il motore caldo. Dagli accertamenti è emerso che i conducenti erano i due minorenni, il più giovane sprovvisto di patente.

I ragazzi sono stati denunciati alla Procura Minorile per resistenza a pubblico ufficiale, mentre i genitori, proprietari dei mezzi, hanno ricevuto sanzioni amministrative per un totale di circa 8 mila euro e il sequestro dei ciclomotori.