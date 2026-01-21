Rischi del web, la polizia incontra i piccoli del Meyer

La Polizia di Stato, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Meyer e la Fondazione Meyer, nell’ambito delle attività educative e di prevenzione volte alla diffusione della cultura digitale e a un utilizzo corretto della rete messe in campo dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana, per promuovere, a favore dei bambini e degli adolescenti, un uso positivo e consapevole dei social network e dei dispositivi digitali, ha realizzato il progetto “I Rischi del web - La Polizia di Stato incontra i bambini del Meyer”.

A seguito di una serie di incontri tra i poliziotti cibernetici e i piccoli pazienti del Meyer, dedicato a illustrare i potenziali rischi connessi a un uso non corretto del web, per promuovere comportamenti prudenti online, per una navigazione sicura, i bambini hanno realizzato alcuni disegni ispirati agli argomenti trattati, dando vita a un calendario da tavolo 2026, che potrà essere regalato ad alcune scuole, in occasione di altri incontri di prevenzione.

Un particolare ringraziamento all’Ospedale Pediatrico Meyer, alla Fondazione Meyer e ai piccoli artisti per aver aderito al progetto del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana e aver contribuito alla realizzazione del calendario. Un “grazie” anche a Tripel Due, per aver reso possibile concretizzare l’iniziativa.

Fonte: Ufficio stampa