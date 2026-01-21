Al Teatro Verdi di Santa Croce si chiude la rassegna 'Il Baule dei Sogni' con lo spettacolo 'La grande sfida tra il riccio e la lepre'

Domenica 25 gennaio al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno ultimo spettacolo della rassegna dedicata alle famiglie Il Baule dei sogni.

Anche in questa occasione sarà attiva la promozione dell’ingresso omaggio per i primi 30 bambini che arrivano in teatro.

In scena La grande sfida tra il riccio e la lepre con Enzo Cozzolino, produzione Teatro Glug.

C’era una volta una famiglia di ricci. Il signor riccio, di nome Poldo, non si augurava altro che riposare sul suo morbido cuscino; però c’era anche sua moglie Polda, che gli chiedeva un favore dopo l’altro e senza parlare dei figli, tre piccoli scatenati che gli combinavano sempre guai. Come se ciò non bastasse un bel giorno arrivò anche un nuovo vicino, una lepre di nome Zig Zag, pluripremiato, vincitore delle gare sportive più famose del mondo e insopportabilmente arrogante. La lepre sfidò il riccio in una corsa lunga, fino al capanno del bosco, mettendo in gioco il suo onore e le sue medaglie. Precipitosamente il riccio accettò questa sfida che non avrebbe mai potuto vincere ma se è vero che la lepre ha le gambe agili, il riccio ha la mente veloce e soprattutto una grande famiglia…. Insieme escogitarono un trucco tanto semplice quanto sicuro. Ma cosa stava intanto preparando il signor riccio? Così, dopo una lunga notte si diede finalmente inizio alla grande sfida tra il riccio e la lepre.

Età consigliata dai 3 anni.

Il Baule dei sogni, che quest’anno è giunto alla quarantunesima edizione, si attesta come la più longeva rete regionale dedicata al teatro per le nuove generazioni, che vede collaborare in sinergia la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro con i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli val d’Arno, Santa Maria a Monte e Santa Croce sull’Arno e San Miniato.

Inizio spettacolo alle 17 se non diversamente indicato. Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti. C’è una promozione sul biglietto di ingresso, i primi 30 bambini che si presentano in teatro il giorno dello spettacolo avranno l’ingresso gratuito.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa