Si è spenta Metella Baldi, la cittadina più longeva di Montemurlo

Attualità Montemurlo
Aveva compiuto lo scorso settembre 103 anni e per oltre 40 anni aveva gestito una merceria ad Ambalagi. Il cordoglio del sindaco Calamai: "Metella era l’anima di Bagnolo"

Si è spenta ieri, 20 gennaio, Metella Baldi, la cittadina più longeva di Montemurlo. Lo scorso 19 settembre, circondata dall’affetto dei figli Riccardo e Sandra, Metella aveva infatti festeggiato il traguardo dei 103 anni. Metella era molto nota a Montemurlo per aver gestito per oltre 40 anni la merceria di Ambalagi, mentre Riccardo, è anima della corsa ciclistica "Sportivi di Bagnolo".

Il sindaco Simone Calamai, a nome della comunità montemurlse, ha voluto esprimere il proprio cordoglio: "Metella era l’anima di Bagnolo. Una donna forte e benvoluta da tutti. Oggi perdiamo la nostra cittadina più longeva. Alla famiglia di Metella le più sentite condoglianze".

Il funerale di Metella baldi si svolgerà venerdì 23 gennaio ore 15 alla chiesa del Sacro Cuore di Montemurlo.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

