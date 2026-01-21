Soddisfazioni per l'inizio 2026 del Tnt Empoli: prossima gara in Valdinievole

TNT, Esordienti C

Responsi positivi per il T.N.T. Empoli nei primi appuntamenti del 2026. A Livorno - Bastia, in occasione della 2 a prova invernale, gli atleti Categoria si sono spesso distinti. Nella sessione maschile, Andrea Nania ha concluso 3° i 50 farfalla e 4° i 400 stile. Dal proprio canto, Leonardo Andrea Doccini è giunto 3° nei 200 farfalla e 5° sui 1500 stile. Quindi Stefano Borzellino ha ultimato 5° i 200 dorso - ai quali ha partecipato pure Domenico Cassiano - mentre Gabriele Pagliai è arrivato 8° sia nei 50 farfalla che sui 400 stile. In campo femminile, Anita Savino ha acquisito la 2 a posizione sia nei 400 stile che sui 50 farfalla; virtuale argento anche per Chiara Russetti sui 1500 stile, dove ha stabilito il nuovo record personale. Buone prestazioni, poi, di Melania Doccini, Caterina Fabiani, Carlotta Caruso, Lavinia Savino, Arianna Nucci e Allegra Capecchi.

Domenica prossima 25 gennaio i biancazzurri saranno di scena nel 1° Trofeo intercomunale Larciano-Lamporecchio, organizzato nella piscina locale dal club Nuoto Valdinievole. Da parte loro, a Calenzano nella tappa inaugurale d'inverno, gli Esordienti hanno inanellato apprezzabili performance. Fra gli 'A', nota di merito per Daria Mihaela Mare (2 a nei 100 rana); Asia Marmugi (6 a sui 50 stile); Vanessa Cinotti (7 a nei 100 farfalla) e Noemi Randisi (8 a sui 100 rana). Tra i 'B', segnalazione a Mattia Biancalani (5° nei 50 farfalla), Christophe Vitale (5° sui 100 dorso); Giulia Baggiani (4 a nei 50 rana), Jasmine Maria Florea (4 a sui 100 dorso), Carla Cricrì (5 a sia nei 100 dorso che sui 100 stile), Teresa Vivaldi (5 a nei 100 dorso) e Giada Verdiani (6 a sui 100 dorso). Debutto stagionale per gli Esordienti 'C' (o Propaganda) a Fucecchio: Zoe Menichetti ha disputato i 25 rana, Edoardo Sani i 50 rana, Giorgio Volpini i 25 farfalla, Umberto Maria Zanardo i 25 dorso e Diego Nocentini i 25 farfalla.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

