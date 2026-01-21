Somministrò sei dosi di vaccino Pfizer a una 23enne: condannata l'infermiera

Cronaca Massa
Condividi su:
Leggi su mobile

Il medico presente al momento dell'errore è stato assolto con formula dubitativa. Nessun risarcimento riconosciuto finora, ma i legali della vittima non escludono un ricorso

Due mesi di reclusione per lesioni gravissime: è questa la condanna inflitta a un'infermiera coinvolta in un caso di somministrazione errata del vaccino anti-Covid Pfizer a una giovane di 23 anni, avvenuta il 9 maggio 2021 all'ospedale Noa di Massa. La sentenza è stata emessa ieri dal tribunale di Massa.

La giudice Marta Baldasseroni ha invece assolto con formula dubitativa il medico presente al momento dell’errore. L'episodio aveva poi portato a una querela presentata nel 2022.

La madre della giovane ha espresso rammarico per il fatto che, dopo un lungo e costoso iter giudiziario, non sia ancora stato riconosciuto alcun risarcimento per le gravi lesioni subite dalla ragazza. Dopo la lettura della sentenza, la legale della vittima ha dichiarato che attenderà le motivazioni per valutare un eventuale ricorso in appello.

Secondo quanto ricostruito, subito dopo la somministrazione la giovane aveva avvertito che qualcosa non andava: le era stata iniettata l'intera preparazione del vaccino, equivalente a sei dosi, perché il liquido non era stato diluito come previsto dal protocollo. Solo pochi minuti dopo, il personale le spiegò l'errore e le diede assistenza.

Notizie correlate

Massa
Cronaca
14 Gennaio 2026

Invalidità civile in cambio di soldi: cinque arresti in comune a Massa

Cinque misure cautelari sono scattate a Massa dopo un'operazione dei carabinieri in comune. Due persone sono in carcere, per tre sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'indagine riguarda presunti episodi [...]

Massa
Cronaca
9 Gennaio 2026

Multe da 300 euro ai manifestanti pro Palestina per occupazione binari a Massa

Multe da circa 300 euro sono state notificate a sette manifestanti pro Palestina che il 3 ottobre 2025 avevano occupato i binari della stazione ferroviaria di Massa durante una giornata [...]

Livorno
Cronaca
1 Gennaio 2026

Codice giallo per rischio mareggiate venerdì 2 gennaio

La Protezione Civile Regionale con il bollettino meteo odierno ha diramato un avviso di criticità codice giallo per rischio mareggiate valido dalle ore 6.00 fino alle ore 23.59 di domani [...]



Tutte le notizie di Massa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina