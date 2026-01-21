Tragedia ad Agliana: ritrovata morta la 75enne scomparsa

Le ricerche, durate tutta la notte, si sono concluse stamattina. Il corpo è stato recuperato nelle acque del lago Primo Maggio

Tragedia ad Agliana dove le ricerche di una donna di 75 anni, irreperibile da ieri pomeriggio, si sono concluse nel peggiore dei modi. Questa mattina il suo corpo è stato ritrovato senza vita nelle acque del lago Primo Maggio.

La donna si era allontanata da casa intorno alle 15, facendo scattare il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse. Le operazioni, proseguite per tutta la notte, si sono concluse nel peggiore dei modi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito.

Secondo le prime ricostruzioni, gli investigatori escludono il coinvolgimento di terzi e tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un possibile gesto volontario.

