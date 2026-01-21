World University Rankings, UniFi nella top 200 in Giurisprudenza

L’Ateneo fiorentino è tra le 200 migliori università al mondo nel settore disciplinare Law e tra le prime 250 in Arts and Humanities, secondo la rilevazione del World University Rankings By Subject 2026 a cura di Times Higher Education (THE).

Le classifiche settoriali di quest’anno contengono nel complesso quasi 2.200 università e sono costruite secondo cinque parametri: Insegnamento, Ambiente di ricerca, Qualità della ricerca, Internazionalizzazione, Brevetti e reddito dalle imprese.

Rispetto al 2025, migliorano la propria posizione Law (dal piazzamento 201-250 al 176-200), Education Studies (dal 501-600 al 300-400) e Business and Economics (dal 501-600 al 401-500), mentre l’Ateneo si conferma tra le prime 300 istituzioni accademiche al mondo in Medical and Health, tra le prime 400 in LifeSciences, Physical Sciences e Social Sciences e tra le prime 500 in Computer Science ed Engineering.

In Italia, Firenze è in terza posizione in Education studies e in sesta in Law. Inoltre, Unifi è tra le prime dieci università in altre cinque discipline (Arts and Humanities, Computer Science, Life Sciences, Physical Sciences e Social Sciences).

In particolare, rispetto alla scorsa rilevazione, si registrano miglioramenti in sei ambiti (Arts and Humanities, Business and Economics, Computer Science, Education Studies, Engineering e Life Sciences). Restano invariati i posizionamenti in Law e Medical and Health.

“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti – ha commentato la rettrice Alessandra Petrucci – che testimoniano una qualità diffusa nei vari settori disciplinari del nostro ateneo, con punte di eccellenza. Da alcuni anni le nostre prestazioni registrano significativi miglioramenti, a fronte di una platea di istituzioni accademiche sempre più competitive”.

Fonte: Università di Firenze - ufficio stampa