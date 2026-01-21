Yifan Wu in concerto, pianoforte protagonista al teatro Shalom

Giovedì 22 gennaio 2026, alle 21 al Teatro Shalom di Empoli (via Ferruccio Busoni, 24), nel secondo appuntamento della stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni si conferma la collaborazione con la Fondazione Busoni-Mahler grazie alla presenza sul palcoscenico empolese del neo vincitore del Premio pianistico internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano.

Quest'anno è la volta di Yifan Wu, che si è aggiudicato a soli venti anni il primo premio e il premio del pubblico di uno fra i più prestigiosi concorsi pianistici internazionali al mondo. Wu studia professionalmente dall'età di quattordici anni e, contrariamente alla consuetudine che vede impegnati i giovani pianisti in masterclass e preparazioni specifiche per i concorsi, la sua attenzione è rivolta esclusivamente al miglioramento della propria tecnica, dell'espressione e della comunicazione delle sue idee musicali.

A Empoli, Yifan Wu interpreterà di Domenico Scarlatti la Sonata K 9, una delle sonate di più studiate ed eseguite in pubblico, e la Sonata K 233, brano dai passaggi molto intensi e penetranti.

A seguire, da Paisajes di Federico Mompou, La fuente y la campana e El Lago, due composizioni poco eseguite in pubblico che sapranno trasportare lo spettatore nelle suggestioni paesaggistiche spagnole.

In conclusione due pagine di Robert Schumann: la celeberrima Arabeske op. 18 e la Sonata n. 1, op. 11, la "scommessa vinta" nei confronti della rigida forma-sonata da parte dell'eclettico, rapsodico, disorganico Schumann.

L'INTERPRETE - Primo premio e Premio del pubblico della 65ª edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano, il ventenne Yifan Wu ha iniziato lo studio professionale del pianoforte a quattordici anni con Yunlin Yang a Shanghai. Attualmente la sua formazione prosegue presso la Reina Sofía School of Music di Madrid con Stanislav Ioudenitch. Tra i principali riconoscimenti figurano i premi al Singapore International Piano Competition e allo Shenzhen International Piano Concerto Competition. Le sue esibizioni si sono tenute nelle maggiori metropoli della Cina e, all’estero, presso la Carnegie Hall di New York, oltre ad avere all'attivo numerose collaborazioni con le migliori orchestre cinesi. Nel novembre 2024 è stato nominato "Young Steinway Artist" dalla Steinway & Sons Asia Pacific Headquarters, entrando così a far parte della comunità internazionale degli "Steinway Artists". Oltre al pianoforte, Wu coltiva anche una forte passione per l’arte contemporanea, in particolare per la fotografia, grazie alla quale ha vinto numerosi premi internazionali tra cui il titolo di "Architecture Photographer of the Year" agli International Photography Awards 2022. Le sue opere sono state esposte a New York, Shanghai e Budapest.

BIGLIETTI - In prevendita alla Libreria Rinascita (via Ridolfi, 53) e Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli 19).

Online su Eventbrite al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pianoforte-yifan-wu-1976444796591

Abbonamenti e formula Under 30 "SHARE THE MUSIC" al Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni (piazza della Vittoria 16, tel. 0571 711122 - 3737899915, e-mail: csmfb@centrobusoni.org).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa