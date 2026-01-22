A Certaldo la mostra 'Fiano 1919-1945' nel segno della Memoria e della Pace

’ANPI di Certaldo, con il patrocinio del Comune di Certaldo, ripropone la mostra fotografica “Fiano 1919-1945. Quando la Grande Storia irruppe in una piccola comunità”, un’esposizione che raccoglie un’importante selezione di documenti e immagini d’epoca legate alla storia del nostro territorio.

La mostra racconta come gli eventi del Novecento, dall’avvento dei totalitarismi alla Seconda guerra mondiale, abbiano segnato profondamente la vita di una piccola comunità, trasformando la storia locale in parte integrante della storia nazionale ed europea.

La settimana di apertura comprende il Giorno della Memoria, a sottolineare la volontà di ricordare i milioni di vittime della guerra e dell’oppressione delle dittature nazifasciste, di comprendere le cause che portarono a quella tragedia e di ribadire con forza un impegno sempre attuale: mai più.

Un’iniziativa che invita alla riflessione e rinnova l’impegno collettivo per la difesa della memoria storica, dei valori democratici e per la costruzione della Pace.

La mostra rimarrà aperta dal 24 gennaio fino al 1 febbraio nella Saletta II Giugno

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

