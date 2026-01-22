Accerchiata e rapinata di mille euro vicino all'aeroporto di Pisa

Accerchiata da tre uomini, è stata rapinata di circa mille euro. È accaduto a Pisa nella giornata di mercoledì 21 gennaio. Una donna era nei pressi della stazione del Pisa Mover vicino l'aeroporto quando è stata rapinata, riferisce una nota della società di vigilanza Guardie di città.

Proprio l'intervento di alcuni vigilantes della società che stavano per prendere servizio ha permesso di bloccare uno dei tre rapinatori, poi consegnato dalle guardie private alla polizia di frontiera.

Secondo quanto riferito dalla vittima, la cui versione è stata successivamente confermata dalle immagini di videosorveglianza, i tre la avrebbero accerchiata riuscendo "a sottrarle il denaro ma quando lei si è messa a urlare i vigilantes sono intervenuti riuscendo a bloccarne uno, mentre gli altri due sono fuggiti".

Notizie correlate