Al Meyer l'inizio del progetto Caramed per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria nel Mediterraneo

Prende ufficialmente il via una nuova fase per il rafforzamento dell’assistenza sanitaria di base nel Mediterraneo: l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS/Centro di Salute Globale ospita il Kick-off Meeting del progetto CAREMED – Community-based Approach for Resilient Mediterranean Health.
CAREMED è un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma Interreg NEXT MED e dedicata al rafforzamento dell’assistenza sanitaria territoriale nei Paesi del Mediterraneo, con particolare attenzione alla gestione delle malattie croniche.
All’incontro partecipano rappresentanti delle istituzioni partner e associate provenienti da Italia, Spagna, Tunisia, Libano, Turchia, Giordania ed Egitto. L’evento inaugura ufficialmente la collaborazione tra i team coinvolti ed è finalizzato alla definizione condivisa della pianificazione delle attività di progetto.
Il progetto CAREMED mira a consolidare l’assistenza sanitaria di base e a rafforzare il ruolo dei servizi territoriali nella gestione delle malattie non trasmissibili, promuovendo modelli di cura centrati sul paziente, capaci di avvicinare i servizi ai cittadini e di favorire una partecipazione attiva dei pazienti nel percorso di cura.
Il progetto prevede la realizzazione di interventi pilota in 34 centri di salute primaria, attività di formazione congiunta e l’elaborazione di strumenti operativi condivisi attraverso la collaborazione transazionale tra i partner. Queste azioni contribuiranno a rafforzare la prevenzione, la continuità assistenziale e l’integrazione dei servizi nei territori coinvolti.
Nel corso delle due giornate, i partner affrontano i principali aspetti organizzativi del progetto, tra cui la struttura operativa, la comunicazione, la gestione amministrativa e la pianificazione tecnica. Il confronto pone le basi per una collaborazione triennale volta a rafforzare i servizi sanitari locali e a promuovere approcci innovativi alla gestione delle malattie croniche nell’area mediterranea.
