Al Meyer l'inizio del progetto Caramed per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria nel Mediterraneo

Sanità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Prende ufficialmente il via una nuova fase per il rafforzamento dell’assistenza sanitaria di base nel Mediterraneo: l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS/Centro di Salute Globale ospita il Kick-off Meeting del progetto CAREMED – Community-based Approach for Resilient Mediterranean Health.

CAREMED è un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma Interreg NEXT MED e dedicata al rafforzamento dell’assistenza sanitaria territoriale nei Paesi del Mediterraneo, con particolare attenzione alla gestione delle malattie croniche.

All’incontro partecipano rappresentanti delle istituzioni partner e associate provenienti da Italia, Spagna, Tunisia, Libano, Turchia, Giordania ed Egitto. L’evento inaugura ufficialmente la collaborazione tra i team coinvolti ed è finalizzato alla definizione condivisa della pianificazione delle attività di progetto.

Il progetto CAREMED mira a consolidare l’assistenza sanitaria di base e a rafforzare il ruolo dei servizi territoriali nella gestione delle malattie non trasmissibili, promuovendo modelli di cura centrati sul paziente, capaci di avvicinare i servizi ai cittadini e di favorire una partecipazione attiva dei pazienti nel percorso di cura.

Il progetto prevede la realizzazione di interventi pilota in 34 centri di salute primaria, attività di formazione congiunta e l’elaborazione di strumenti operativi condivisi attraverso la collaborazione transazionale tra i partner. Queste azioni contribuiranno a rafforzare la prevenzione, la continuità assistenziale e l’integrazione dei servizi nei territori coinvolti.

Nel corso delle due giornate, i partner affrontano i principali aspetti organizzativi del progetto, tra cui la struttura operativa, la comunicazione, la gestione amministrativa e la pianificazione tecnica. Il confronto pone le basi per una collaborazione triennale volta a rafforzare i servizi sanitari locali e a promuovere approcci innovativi alla gestione delle malattie croniche nell’area mediterranea.

Notizie correlate

Firenze
Sanità
21 Gennaio 2026

Rischi del web, la polizia incontra i piccoli del Meyer

La Polizia di Stato, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Meyer e la Fondazione Meyer, nell’ambito delle attività educative e di prevenzione volte alla diffusione della cultura digitale e a un utilizzo corretto della rete messe [...]

Firenze
Attualità
15 Gennaio 2026
casa dallapiccola prelievi referti

Firenze, Casa di Comunità 'Dallapiccola' potenzia i prelievi, da 4 a 6 giorni

Novità importanti per la sanità territoriale nel centro storico di Firenze. La Casa di Comunità 'Dallapiccola', presidio sanitario di riferimento per il Quartiere 1, estende l’offerta del servizio prelievi ematici, [...]

Firenze
Attualità
14 Gennaio 2026
visite in rsa

Legge sul fine vita: il Consiglio regionale prende atto della sentenza della Corte Costituzionale

L’Aula toscana torna a parlare di fine vita. Questa mattina la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi ha infatti distribuito, ai sensi del regolamento, la sentenza 204 del 29 dicembre [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina