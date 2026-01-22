Al via la XIII edizione del corso di Sostenibilità dell’Università di Siena, insegnamento transdisciplinare aperto a tutti gli studenti e studentesse dell’Ateneo, sia triennali che magistrali, e agli esterni all’Ateneo interessati alle tematiche trattate.

L'insegnamento è organizzato secondo un approccio transdisciplinare ed è strutturato in lezioni tenute da docenti diversi che affronteranno i principali temi attinenti la sostenibilità in modo che siano alla portata di tutti.

“Seguire lezioni sugli aspetti ambientali, economici, giuridici, energetici, urbanistici, sociologici, letterari (e molti altri) della sostenibilità è una vera e propria challenge! - spiega il professor Federico Maria Pulselli, coordinatore dell’insegnamento -. La diversità costituisce la vera sfida di questo progetto didattico, finalizzato a creare le basi affinché ogni partecipante sia in grado di sviluppare una conoscenza critica della sostenibilità”.

Il corso, che si aprirà con la prima lezione il prossimo 12 marzo, presso l’Aula Magna del complesso di Pian dei Mantellini (piazzetta Enzo Tiezzi), è aperto oltre che alle studentesse e studenti di tutte le discipline anche al personale tecnico-amministrativo dell’Università di Siena e a tutti gli esterni interessati. Le lezioni sono infatti aperte e possono essere seguite liberamente da tutti, anche esterni all’Ateneo. Gli “esterni” che intendono anche sostenere l’esame finale e conseguire i crediti formativi (CF) devono iscriversi al "corso singolo" tramite la Segreteria studenti online.

Le lezioni si terranno in presenza tra marzo e maggio, dalle ore 14 alle ore 18, nell’Aula Magna del complesso didattico di Pian dei Mantellini (piazzetta Enzo Tiezzi, 1) a Siena, ed è prevista la teledidattica presso le sedi di Arezzo, San Giovanni Valdarno e di Grosseto.

Le 48 ore del corso saranno articolate in 12 incontri di due lezioni consecutive. A chi seguirà almeno il 50 percento delle lezioni sarà attribuito l’Open badge “Sustain-Ability”.

Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione, sullo svolgimento del corso e sul calendario delle lezioni sono consultabili nella sezione “Insegnamento Sostenibilità” del sito del dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’Ambiente (https://www.dsfta.unisi.it/it/didattica/sostenibilita - contatti: corsosostenibilita@unisi.it).

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa