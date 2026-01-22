Amex Spa, società in subappalto per Ceva Logistics e Dsv nel magazzino ricambi e nel carico dei prodotti finiti dello stabilimento Piaggio di Pontedera, "cesserà la propria attività e 12 lavoratori rischiano di perdere il posto". A denunciarlo sono Filt Cgil e Uiltrasporti, che oggi hanno organizzato uno sciopero e hanno annunciato possibili ulteriori iniziative sindacali.

I sindacati spiegano che "99 lavoratori rivendicano l'applicazione della clausola sociale a salvaguardia della continuità occupazionale e di reddito, ma ad oggi non è stato possibile conseguire un accordo sindacale di passaggio per l'indisponibilità delle due multinazionali in appalto a garantire la riassunzione di tutto il parco dei lavoratori".

Secondo Filt Cgil e Uiltrasporti, questa situazione evidenzia come questa sia "la conferma di come gli appalti di logistica, all'interno del settore metalmeccanico in Italia, si rivelino i primi su cui scaricare eventuali situazioni di difficoltà o vere e proprie crisi conclamate (vedi Gkn, ex Ilva e la stessa Piaggio)".

"Oggi - proseguono - i lavoratori in appalto Ceva Logistics e in subappalto Amex, riuniti in assemblea e in presidio davanti ai cancelli dello stabilimento, hanno deciso di unirsi nella mobilitazione ed esprimono preoccupazione per il precedente pericoloso che si sta creando".

Infine, i sindacati sottolineano che viste "le difficoltà produttive dello stabilimento, questa vicenda sia un campanello di allarme che dovrebbe far riflettere tutte le maestranze Piaggio".