Carabinieri e polizia di Livorno arrestano un uomo ricercato in Turchia

Cronaca Livorno
Dall'incrocio di indagini dalla Turchia alla Toscana la polizia e i carabinieri di Livorno, in un'operazione congiunta, hanno arrestato un 31enne cittadino turco, ricercato dalle autorità turche per una serie di delitti tra cui associazione per delinquere finalizzata alla commissione di crimini, rapina qualificata, danneggiamento della proprietà ed altri per cui il codice penale turco prevede la pena massima di 15 anni.

L’ordine di esecuzione per la misura cautelare in carcere è stato emesso pochi giorni prima della cattura dalla Sezione Penale della Corte d’Appello di Firenze, su richiesta del Ministro della Giustizia, ed è stato eseguito venerdì scorso, attraverso una serrata attività di ricerca condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Livorno e dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura.

Nello specifico, spiega l'Arma in una nota, l’attività info-investigativa della polizia di Ankara supportata dall’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza in Turchia è stata veicolata ai due uffici investigativi del territorio livornese dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Dall’incrocio delle risultanze investigative in possesso degli inquirenti italiani con quelli turchi era emerso che il 31enne, richiedente asilo politico in Italia presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Livorno, "avrebbe continuato, dal nostro territorio, a coordinare, istruire e incitare, attraverso vari canali di comunicazione e intermediari, attività criminali di rilevante entità nel suo Paese d’origine".

Polizia e carabinieri, dopo assidue ricerche svolte su tutto il territorio della provincia, e non solo, hanno individuato il 31enne all’interno di un Bed & Breakfast della vicina Pisa, in compagnia di altro connazionale. Acquisita la certezza dell’identità è scattato il blitz e la cattura. L'uomo è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Pisa, a disposizione della Corte d’Appello, che dovrà deciderne l’estradizione.

